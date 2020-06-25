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    • Ekonomi
    • 25.06.2020 15:42
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    • 25.06.2020 15:42
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    24-30 Haziran 2020 aktüel kataloğu: ŞOK'ta birçok üründe haftanın indirimleri dikkat çekiyor!

    24-30 Haziran aktüel kataloğu ürünleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu hafta ŞOK marketlere gelen fırsatlı ürün ve indirimlerden faydalanmak isteyen hangi ürünlerde indirim olduğunu merak ediyor. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, yaz ve bakım ürünleri sürprizleri dikkat çekiyor. Dikkat çeken ürünlerden birisi de şarjlı su pompası. İşte ŞOK 24-30 Haziran 2020 aktüel kataloğu indirimleri

    ŞOK 24-30 Haziran 2020 aktüel kataloğu yayınlandı!

    ŞOK 24-30 Haziran aktüel kataloğunda bu hafta birbirinden yeni ve indirimli ürünler bulunuyor. Ürünler firma tarafından Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerde çarşamba günü raflara konuldu. Ayrıca ŞOK'ta hafta içi ve hafta sonu aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, ev eşyaları ve yiyecek ürün sürprizleri dikkat çekti. İşte o ürünlerin fiyatları...

    ŞOK 24 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    SAMSUNG 43" UYDU ALICI UHD TV

    • 4 Çekirdekli işlemci
    • Bluetooth/Wifi
    • 3840x2160 çözünürlük
    • 109 Ekran
    • 2 x HDMI Çıkışı
    • 2 x Usb Medya Çıkışı
    • 20 Watt ses çıkışı

    Haberler Ekonomi ŞOK 24-30 Haziran 2020 aktüel kataloğu: ŞOK'ta birçok üründe haftanın indirimleri dikkat çekiyor!
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