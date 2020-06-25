ŞOK 24-30 Haziran aktüel kataloğunda bu hafta birbirinden yeni ve indirimli ürünler bulunuyor. Ürünler firma tarafından Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerde çarşamba günü raflara konuldu. Ayrıca ŞOK'ta hafta içi ve hafta sonu aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, ev eşyaları ve yiyecek ürün sürprizleri dikkat çekti. İşte o ürünlerin fiyatları...

ŞOK 24 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

SAMSUNG 43" UYDU ALICI UHD TV

• 4 Çekirdekli işlemci

• Bluetooth/Wifi

• 3840x2160 çözünürlük

• 109 Ekran

• 2 x HDMI Çıkışı

• 2 x Usb Medya Çıkışı

• 20 Watt ses çıkışı