Altın alacaklar satacaklar dikkat: Altın zirveyi gördü! Uzman altın yorumlarında kritik açıklama... Bugün altın ne olur?

Güvenli limana talep hızlı arttı. Ons altın bu sabah 1.780 dolara kadar çıktı. 8 yılın zirvesini gördü. Bu yıl yüzde 16'lık bir yükseliş var. Gram altın ise yılbaşından bu yana yüzde 34 değer kazandı. 390 liraya kadar çıktı. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Uluslararası piyasalarda 2012'den bu yana altının ons fiyatı bin 780 doları görerek son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Altındaki yükselişin ardından uzmanlar altın yatırımcısına dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MORGAN STANLEY: ALTIN 2020'NİN 2. YARISINDA VE 2021'İN İLK YARISINDA YÜKSELECEK
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'nin son yayınladığı notta altının destekleyici finansal koşulların etkisiyle 2020'nin 2. yarısında ve 2021'in ilk yarısında yükseleceği belirtildi.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.
Bugün yurt dışında Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Altın 'bol likidite, düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor
Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik toparlanmanın zamanlaması ve gücüne ilişkin ciddi belirsizliklerin devam ettiğini, Fed'in bu zorlu zamanda ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu vurguladı.
İngiltere Merkez Bankası da varlık alım hedefini 745 milyar sterline yükseltirken, bugün de Japonya Merkez Bankası toplantı tutanaklarında yeni aksiyonların alınabileceğinin sinyali verildi.
Tüm bunlar uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında yükselişi beraberinde getirirken, yurt içinde de altının gram fiyatını yukarı yönlü destekledi.
Altının ons fiyatı arka arkaya yükselişini 3'üncü haftaya taşıdı. Bugün de Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviye olan 1.780 dolar seviyelerini test eden altının onsu, bu yıl yatırımcısına toplamda ise yüzde 17'nin üzerinde kar ettirmiş oldu.
Altının onsundaki yükselişten destek bulan gram altın ise geçen yılın kasım ayından bu yana görülen yukarı yönlü trendine devam etti. Bu yıl rekorunu 396,5 liraya taşıyan altının gram fiyatı, bugün 392 lira seviyesinde işlem gördü. Böylece gram altında teknik açıdan 400 lira direnç seviyesi gündeme geldi.
'ONS ALTINDAKİ YÜKSELİŞTE EN ÖNEMLİ UNSUR GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİN ÇALIŞMASI OLDU'
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Integral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, ons altındaki yükselişin aslında geçen yıl başladığını, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından itibaren yukarı yönlü hareketin çok daha güçlenerek devam ettiğini söyledi.
Küresel ekonominin salgından dolayı oldukça kırılgan olduğuna işaret eden Özer, en ufak bir haber akışının bile ons altında yükselişe yol açtığını kaydetti.
Özer, ons altındaki yükselişte en önemli unsurun güvenli liman talebi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
''Salgında ikinci dalga olasılığı da konuşuluyor ama şu anda ekonomi kilitlerinin açılmasıyla bu endişeler biraz daha geri planda kalmış durumda. Buna karşın ons altındaki yükseliş sürüyor. Burada birçok etken var. ABD için ticaret görüşmelerinin tekrar daha kötüye gideceğine yönelik endişeler mevcut. Öte yandan Fed politikaları, doları zayıflatan bir hareket alanı içerisinde.
Geçtiğimiz toplantıda Fed getiri eğrisi kontrolünden bahsetmişti. Bu bir sonraki toplantıda yapılırsa, önümüzdeki dönemde dolara ilişkin getirinin daha kısıtlanacağı bir ortam olabilir. Bu ons altının daha da yükselmesini sağlar. Kısacası bol likidite ve düşük faiz ortamının yanı sıra, ABD 10 yıllık tahvil faizinin şu anda bulunduğu düşük seviyeler nedeniyle küresel ölçekte altın fiyatlarının destekleneceği ortamın devam etmesini bekliyoruz. Bunu baltalayabilecek en önemli gelişme Kovid-19 aşısının bulunması ve artık uygulanması olacak. Bu durum ons altında düşüşlerin çok daha hızlı olmasını beraberinde getirecektir.''
Ons altında 1.765 ve sonrasında 1.720 dolar seviyelerine kısa vadeli geri çekilmelerin yatırımcılar için alım fırsatı doğurabileceğinden bahseden Özer, ''Orta ve uzun vadede ise 1.650-1.750 dolar bandını takip ediyoruz. Bu teknik aralığın üst bandını yukarı doğru kırdık. Alt banda doğru bir geri çekilme olsa dahi, bu seviyenin altında kalıcı olunmadığı sürece alım fırsatı doğabilir.'' diye konuştu.
Özer, ons altındaki her ciddi yükselişin, gram altının gerileme potansiyelini azalttığına dikkati çekerek, ''Teknik olarak 377-385 lira bandı gram altın için kısa vadede iyi bir alım fırsatı verecektir. 400 lira seviyesi ise kısa vadede direnç olarak takip edilecektir.'' dedi.
ALTININ ONSU 1.770,55 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.770,55 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artarak 391 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8404 lira, satışta 6,8678 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1265, sterlin/dolar paritesi 1,2432, dolar/yen paritesi de 106,94 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,66 düşerek 40,53 dolardan işlem görüyor.
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