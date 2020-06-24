Hükümet düğmeye bastı: İşte güvenceli esnek mesai! Kıdem tazminatı hakkı, işçi lehine düzenlenecek







KOLAYLAŞTIRICI MADDELER VAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdamın korunmasını hedefleyen İstihdam Kalkanı paketinde, gençler ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddelerin olacağını söyledi. Selçuk, kısmi çalışma modeliyle iş ve aile yaşamı dengesinin daha rahat sağlanacağını, kendilerine ve ailelerine daha fazla vakit ayırabileceklerini belirtti. Gençlerin istihdama katılımın artıracak adımlar atacaklarını belirten Bakan Selçuk, "Kovid-19 salgını sürecinde çalışma hayatının değiştiğini net bir şekilde gördük. Bu değişime bağlı olarak farklı çalışma modelleri (esnek çalışma, evden çalışma ve kısmi çalışma) tercih edilmeye başladı. Ülkemiz kısmi çalışmada dünyayla kıyaslandığında çok geride. Hollanda'da işgücünün yarısı, İsveç'te her 4 kişiden biri kısmi çalışmada. Bizde oran yüzde 9.9 seviyesinde. AB ortalamış yüzde 18'lerde. İstihdam Kalkanı paketinde gençlerin ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Mevzuat anlamında çok sıkıntımız yok ama farkındalık sağlamak için bazı teşvikler sağlayacağız" dedi.