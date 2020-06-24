Kullanan milyonlar dikkat! Paranızı hemen geri alabilirsiniz! Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar

Türkiye'de milyonlarca kredi kartı kullanan vatandaş vardır. Kredi kartları artık bir yaşam biçimi halini almıştır. Kredi kartı bankaların müşterilerine belirli bir limit dahilinde verdikleri nakit çekim ve alışveriş işlemlerinde kullanabildiği bir ödeme aracı yani bir kredidir. Kredi kartı ile yapmış olduğunuz alışverişleri ekstre son ödeme tarihine kadar faizsiz olarak nakit sağlamış olursunuz. Kredi kartınıza ödemeleri düzenli olarak yapmazsanız kredi notunuz düşer ve faiz işler. Bankalara kart aidatlarına ait bir düzenleme yapıldı. Hangi bankalara ne kadar kart aidat ödemesi yapılmaktadır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KREDİ KART AİDAT İADE BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Kredi kart kullanan vatandaşlar, aidat iade başvurularını yakından araştırmaktadır. E-Devlet platformu üzerinden yapılan başvurularla kart iade işlemi gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında kullanabileceğiniz kanallardan bir tanesi de https://www.turkiye.gov.tr/tbb-bireysel-musteri-hakem-heyeti adresidir. Belirtilen adrese giriş yaparak, kart aidat iadesini gerçekleştirebilirsiniz.
Eğer hiç kart aidatlarıyla uğraşmak istemiyorsanız, bu durumda aidatsız kart veren bankalara başvuruda bulunabilirsiniz.
Bankalara ödenen kredi kart aidatları merak konusu oldu. İşte en çok tercih edilen bankalara ödenen kart aidat tutarları:
QNB Finansbank aidatı: 128 TL
TEB aidatı: 114 TL
Şekerbank aidatı: 111,43 TL
ING aidatı: 140 TL
HSBC aidatı: 133 TL
Ziraat Bankası aidatı: 49 TL
Halkbank aidatı: 39 TL
Vakıfbank aidatı: 147 TL
Garanti aidatı: 141,50 TL
Akbank aidatı: 150 TL
Yapı Kredi aidatı: 139,50 TL
Not: Kredi kartı aidat tutarları her an değişiklik gösterebilir.
KREDİ KARTI NEDİR?
Kredi kartı bankaların müşterilerine belirli bir limit dahilinde verdikleri nakit çekim ve alışveriş işlemlerinde kullanabildiği bir ödeme aracı yani bir kredidir. Kredi kartı ile yapmış olduğunuz alışverişleri ekstre son ödeme tarihine kadar faizsiz olarak nakit sağlamış olursunuz. Kredi kartınıza ödemeleri düzenli olarak yapmazsanız kredi notunuz düşer ve faiz işler.
Kredi Kartına En Fazla Taksit Yapılır?
Kredi kartınıza kanunen en fazla 9(dokuz) taksit yaptırabilirsiniz. Akaryakıt, Telekomünikasyon ve gıda harcamalarınıza taksit yaptıramazsınız.
Kredi Kartı Türleri?
Kullanabileceğiniz 2 tip kredi kartı vardır.
Kredi Kartı
Fiziksel olarak basılmış en fazla kullanılan ve heryerde geçen kredi kartlarının bir çok özelliği ve çeşiti bulunmaktadır.
Sanal Kart
Sanal Kart ise fiziksel olarak basılmamış sadece internet üzerinden alışverişlerde kullanabileceğiniz kredi kartıdır. İnternet üzerinden alışveriş yaparken daha güvenli olarak sanal kredi kartı kullanabilirsiniz.
Kredi kartı numarası kaç hanelidir?
Kredi kartı numarası 16 hanelidir. Kartın ön yüzünde yazılı olan bu 16 hanelik sayıdaki her bir rakamın anlamı vardır. İlk rakam kartın Visa mı MasterCard mı olduğunu gösterir. Visa kredi kartlarının numrası 4, MasterCard kredi kartlarının numarası 5 ile başlar. Kartın ilk 6 rakamı kartın hangi bankaya ait olduğunu gösterir. Son rakam ile ilk altı rakam arasındaki rakamlar banka tarafından müşteriye atanış kart numarasıdır.
Kredi kartı numarası nerede yazar?
Kredi kartı numarası; 16 haneli olarak, kredi kartının ön kısmında alt tarafa doğru, kredi kartının enini kapatacak şekilde kabartma bir şekilde 4'er haneli olarak yazmaktadır.
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