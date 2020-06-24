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    • 24.06.2020 12:18
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    : 'tan mesajı: Türk varlıklarına ve şirketlerine inanan kazanacak

    haberi... : , yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda dan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak.

    , 'un yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirdiğini belirterek, TL'ye güvenen ve Türk varlıklarına, şirketlerinin büyüme hikâyesine inanan herkesin kazanacağını söyledi.



    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikâyesine inanan herkes kazanacak" dedi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul mesajı: Türk varlıklarına ve şirketlerine inanan kazanacak
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