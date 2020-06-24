Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirdiğini belirterek, TL'ye güvenen ve Türk varlıklarına, şirketlerinin büyüme hikâyesine inanan herkesin kazanacağını söyledi.







Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikâyesine inanan herkes kazanacak" dedi.

Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak. pic.twitter.com/8ot6nNhwNq — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 24, 2020