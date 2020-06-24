Corona virüs salgını dünya turizmini etkiledi. Ülkeler vatandaşlarının yurtdışında tatil yapmasını yasaklamıştı. Bazı ülkelerde yasaklar kademeli olarak kalkmaya başladı.



İngiltere'de hükümetin 29 Haziran'da vatandaşlarına sınırlı yurtdışı tatil izni vermesi bekleniyor. İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesi konuya ilişkin bir haber yaptı.



Gazete hükümetin vatandaşlarına belli ülkeler için yurtdışı tatil izni vereceğini söyledi.



Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. İngiltere'nin ayrıca Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan'a turizm izni vermesi bekleniyor.



Hükümetin kararını açıklamasının ardından İngilizler, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bu ülkelere gidip tatil yapabilecek.



İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, corona virüsten arındırılmış hava koridorlarının 29 Haziran'da açıklanacağını söyledi.