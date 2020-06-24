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    • Ekonomi
    • 24.06.2020 12:07
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    • 24.06.2020 12:07
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    Son dakika: İngiliz basını 'ye izni verileceğini açıkladı

    Gelen son dakika haberine göre, basını, hükümetin 'dan sonra uçuş izni vereceği ülkeler arasında Fransa, İspanya, ve 'ın yanısıra 'nin de bulunacağını yazdı.

    Türkiye'ye de izin çıkacak iddiası!

    Corona virüs salgını dünya ini etkiledi. Ülkeler vatandaşlarının yurtdışında tatil yapmasını yasaklamıştı. Bazı ülkelerde yasaklar kademeli olarak kalkmaya başladı.

    'de hükümetin 'da vatandaşlarına sınırlı yurtdışı tatil izni vermesi bekleniyor. İngiltere'de yayımlanan gazetesi konuya ilişkin bir haber yaptı.

    Gazete hükümetin vatandaşlarına belli ülkeler için yurtdışı tatil izni vereceğini söyledi.

    Bu ülkeler arasında de bulunuyor. İngiltere'nin ayrıca Fransa, İspanya, ve 'a turizm izni vermesi bekleniyor.

    Hükümetin kararını açıklamasının ardından İngilizler, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bu ülkelere gidip tatil yapabilecek.

    İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, corona virüsten arındırılmış hava koridorlarının 29 Haziran'da açıklanacağını söyledi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Ekonomi Son dakika: İngiliz basını Türkiye'ye turizm izni verileceğini açıkladı
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