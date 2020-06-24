Girişimciliğe engel yok: 65 bin TL hibe destek

Ülkemizde iş fikri olan engellilere ve eski hükümlülere hibe destek imkanı sunuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya varan destek veriyor. Bakanlık, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (bu yıl için 41 bin 202 lira) kadar iş kurma desteği sunuyor.
Hibe desteklerde yeni başvuru dönemi başlatıldı. Girişimcilerin geri ödemesiz destekten yararlanması için 17 Temmuz'a kadar hazırladıkları projelerle birlikte Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne başvurması gerekiyor. Proje başvurusunda bulunmak isteyen kişilerde aranan özellikler şöyle:
BU ŞARTLARA DİKKAT!
✔ İŞKUR'a kayıtlı olmak.
✔ 18 yaşını tamamlamış olmak.
✔ Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.
✔ Emekli olmamak.
✔ Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.
✔ Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmaması.
✔ İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.
✔ Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.
✔ Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.
✔ Herhangi bir icra dosyası bulunmamak.