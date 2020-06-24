Girişimciliğe engel yok: 65 bin TL hibe destek





Ülkemizde iş fikri olan engellilere ve eski hükümlülere hibe destek imkanı sunuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya varan destek veriyor. Bakanlık, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (bu yıl için 41 bin 202 lira) kadar iş kurma desteği sunuyor.



