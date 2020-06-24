BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EYT İÇİN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT ile ilgili sorulan bir soruya, EYT bekleyenlerin yaş ortalamalarının 48 olduğunu belirterek EYT konusunun kolay bir konu olmadığını ve EYT'lilere kendi deyimiyle 'Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar' olarak baktıklarını ifade etmişti. Bu açıklamasının ardından EYT ile ilgili bir çalışma yapılacak mı, yapılıyor mu soruları da sorulmaya başlandı.

Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydetti. Emeklilik konusunda reform çalışmasının olduğunu ve bunun uzun soluklu olacağını Bakan Selçuk söyledi.