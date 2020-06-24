Meclis'e az önce sunuldu zorunlu oluyor ve sakın bunu yapmayın! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Hobi bahçesi uyarısı

Hobi bahçeleri olarak bilinen birinci sınıf tarım arazilerine yapılan ve hiçbir izni olmayan yapıların son dönemde artış gösterdiğine işaret eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz; hobi bahçesi adı altında izinsiz, ruhsatsız, plansız, programsız herhangi bir yapı almamalarını rica ediyoruz. Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerine yapılan bu yapıların denetimiyle alakalı cezalar artırılmaktadır. Bin TL'den az olmamak üzere bir ceza ile her metrekare için 10 TL ceza kesilecektir. Eğer bu yapıdaki aykırılıklar vatandaş tarafından giderilirse ve buralar yıkılırsa, tarım toprağı tekrar eski haline getirilirse süreç bu şekilde kapanacaktır. Getirilmemesi halinde iki aylık beklemeden sonra bu cezalar üç kat artırılarak tekrar uygulanacaktır. Bunların yıkımıyla alakalı belediye ve il özel idareleri devreye gireceklerdir. Tarım Bakanlığının da bu anlamda aldığı yetkiler bulunmaktadır. Bunların büyük ova olarak tabir ettiğimiz ve Tarım Bakanlığı tarafından tescil edilmiş alanlarda yapılması halinde cezaların tamamı iki katı olarak uygulanacaktır. Amacımız 83 milyonun geleceği için büyük önem taşıyan tarım arazilerinin korunmasını sağlamaktır."