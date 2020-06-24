Coronavirüs’le evler çiçeklendi

Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde süs bitkisine ilginin arttığını belirterek, "Hiç çiçek almayan kişiler evlerine çiçek almaya başladı. Hatta bu artık öyle bir noktaya geldi ki insanlarımız Coronavirüs'le yaşadığı travmayı çiçeklerle tedavi etmeye yöneldi" dedi. Böyle bir potansiyelin varlığını ilk defa bu sene gördüklerini aktaran Dündar, şunları kaydetti: "Bir yıl öncesine göre talep yaklaşık yüzde 50 arttı. Üreticiler pandemi sürecinin başlarında yaşanan sıkıntıdan dolayı fiyatları düşürdüğü için süs bitkilerinde fiyat artışı olmadı. Pandemi sürecinde insanların evinde, bahçesinde ve balkonunda süs bitkisi kullanımı tavan yaptı."