Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz" dedi. Mesajdaki videoda ise Bakan Albayrak'ın şu sözleri yer aldı: "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın işletmemizin esnafımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun hazinesi var. Biz Türkiye olarak hayalleri hedefleri idealleri olan büyük bir ülkeyiz." Güven endeksini de değerlendiren Albayrak, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız" dedi.