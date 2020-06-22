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    • Ekonomi
    • 22.06.2020 15:34
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    • 22.06.2020 15:49
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    Son dakika: 'tan piyasalara güven mesajı: İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız

    Son dakika haberi... : Normalleşme sürecinde dünya lerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız.

    Albayrak'tan piyasalara güven mesajı

    Türkiye İstatistik Kurumu (), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

    TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı. Mayıs ayında 59,5 olan endeks değeri haziranda 62,6'ya yükseldi.



    Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,8 artarak 79,9 oldu.


    ALBAYRAK'TAN PİYASALARA GÜVEN MESAJI
    Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Berat Albayrak, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasalara güven mesajı: İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız
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