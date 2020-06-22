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    • 22.06.2020 14:57
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    'tan yle mücadele mesajı: Tek yürek olduk, zoru başardık

    Son dakika haberi... , "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık." dedi.

    , virüs salgını sürecinde tedbiri bırakmadan hayata devam edilmesi gerektiğini, ancak böyle başarılabileceğini belirtti.

    Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz" ifadesini kullandı.

    'BU BİR MİLLİ MÜCADELE'
    Bakan Albayrak, paylaştığı videoda ise, "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var. Biz Türkiye olarak hayalleri, hedefleri, idealleri olan büyük bir ülkeyiz" dedi.

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