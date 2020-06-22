TOKİ Rize Merkez kura sonuçları isim listesi! TOKİ Rize kura çekiliş sonuçları! TOKİ Rize çekilişi canlı yayın!

TOKİ Rize kura sonuçları isim listesi! TOKİ Rize kura çekiliş sonuçları! TOKİ Rize çekilişi canlı yayın izle! 22 Haziran tarihli TOKİ Rize Merkez çekilişi başladı. Rize'de inşa edilecek 500 sosyal konut projesine başvuran yüzbinlerce kişi kura sonuçlarını merakla bekliyor. Hak sahipleri belli olacak ve vatandaşlar ev sahibi olma sevinci yaşayacak. Haberimizden TOKİ Rize kura sonuçları isim listesine ulaşabilirsiniz!

TOKİ RİZE MERKEZ KURA SONUÇLARI

Aşağıdaki bağlantıdan kura çekiminin tamamlanmasının ardından TOKİ kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.