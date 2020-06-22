Altın bu hafta artacak mı? Altın fiyatları için ekonomi uzmanları bazı seviyelere dikkat edilmesi gerektiğini bildirirken, yıl sonu için tahminler de yayınlanıyor. Güncel dolar kuru 6,85 TL olarak hesaplandığında ise altın yatırımcıları, gram altında 383 TL – 385 TL – 388 TL – 392 TL seviyelerini takip edebilir. İç piyasalarda gündem Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceğini PPK toplantısı. Ekonomistler bu toplantıda faiz indirimi karar çıkacağı beklentisini ifade etti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de yeni haftada döviz, borsa ve altın piyasalarında seyri değerlendirirken altın yatırımcısının sorduğu "altın alırken nelere dikkat edilmeli" sorusunu cevaplarken, yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN PAZARTESİ!
Yurt içinde ise dolar/TL 6.84, euro/TL 7.66 düzeyinden haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam etmesinin global ekonomide toparlanmayı geciktireceği endişelerinin etkisi ile son 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Spot altın fiyatı, güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile bu sabah 18 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.758 dolar/ons seviyesine kadar çıktı.
Analistler, "Genel risk algılamaları piyasaya yardım ediyor. Piyasa, büyüme için görünüm konusunda endişeli ve bu elbette altın için destekleyici" değerlendirmesinde bulunuyorlar.
PİYASALARDA BEKLENTİ 25 BAZ PUAN İNDİRİM OLACAĞI YÖNÜNDE"
A Haber'de yayınında güne başlarken döviz, borsa ve altın piyasalarını değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu hafta gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısına dikkat çekerek, "Piyasalarda beklenti 25 baz puan indirim olması yönünde" dedi.
"SWAP ANLAŞMALARI DOLARI ZAYIFLATIYOR"
Cuma günü gerçekleşen Türkiye şirketlerinin yuan ile yaptığı swap anlaşması ile Dolar/TL üzerindeki baskının azaldığını ifade eden Erdem, doların dar bantta sıkıştığını bildirdi. Euro'da dolar karşında bir zayıflamaya dikkat çeken Erdem, Borsa İstanbul için ise 30 milyar lira ile işlem hacmi rekoru kırıldığını vurguladı.
"ALTINDA BİR YÜKSELİŞ VAR"
Altında bir yükseliş olduğunu söyleyen uzman isim, "Özellikle ABD'de ikinci dalga beklentisinin kuvvetlenmesinin bir güvenli liman talebini artırdı" diyen Erdem, "yurt içinde ise düğünlere izin verilmesi talebi artırdı" dedi.
DEUTSCHE BANK ALTIN TAHMİNLERİ "RALLİ" DİYOR!
Alman yatırım bankası Deutsche Bank, altında boğa piyasasının 2021 yılı sonuna kadar devam etmesini beklediğini açıklamıştı. Banka hazırladığı raporda, FED'in devam eden gevşek para politikasına atıfta bulunarak, 2020 yılsonu altın tahminini 1.800 dolar olarak aktarmıştı. Raporda 2021 yılına ait ons altın beklentilerine de değinen Deutsche Bank, 2021 yılsonu ons altında 2.000 dolar tahminini yatırımcılar ile paylaştı.
ALTIN FİYATLARI TAHMİN
Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee altın fiyatları ile ilgili yayımladığı raporunda , "Piyasa, ABD'de virüsün ikinci dalga yayılma endişelerine bağlı olarak artan riskten kaçınma eğiliminden destek buluyor," dedi ve "Önümüzdeki iki hafta, çeyrek dönemin sonuna yaklaşmamız dolayısıyla volatil geçebilir. 1,750 dolar, ABD Hazine tahvil faizleri daha da düşmezse, halen altının yukarı hareketini sınırlıyor görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
GOLDMAN SACHS
Aralarında Jeffrey Currie'nin de bulunduğu Goldman Sachs Group analistlerinin e-posta notunda altın fiyatları ile ilgili "Baz senaryomuz olmamakla birlikte altını 2 bin doların üzerine taşıyabilecek, enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin kuyruk riski görüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
Notta, şokun kısa vadede tartışmasız bir şekilde deflasyonist olmasına rağmen, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda güçlü tüketici dengeleri ve daha fazla mali teşvik yüksek enflasyonu işaret ediyor." dedi.
Goldman altının 12 ayda 1,800 dolara tırmanacağı yönündeki baz senaryosunu korudu. Spot piyasada işlem gören altın TSİ 10:55'te yüzde 0.21 ekside 1,735.11 dolardan işlem gördü.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.