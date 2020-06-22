Kamu bankaları tarafından 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredi fırsatının sunulmasının yanı sıra yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ertelemeli destek kredi fırsatı sunulmaya devam ediyor. Pek çok vatandaşımızın derdine derman olan düşük faiz oranına sahip bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu yapan vatandaşlarımızın bir kısmının sonucu hala açıklanmadığı bildirildi. Gerek 10 bin lira kredi başvurusu yapmasına rağmen 3000 TL kredi alan, gerek kredi başvuru sonucu halen gelmeyen gerekse de kredi başvuru reddi kararı nedeni ile para alamayan kişiler için 2. faz kredi müjdesi bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN 2. FAZ BAŞVURULARI!
Temel İhtiyaç Destek kredi başvurusu yapan vatandaşlarımızın bir kısmının asgari ücret ile çalıştığı, emekli ya da dar gelirli vatandaşlarımız olduğu Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tarafından açıklanmıştır. Ayrıca 10 bin TL'lik kredi başvuru yapan vatandaşlarımızın birçoğunun da 3 bin TL aldığını ifade etmesinin ardından:
"Mutfakta yangın var. İnsanlar kiralarını ödemekte, doğalgaz ve elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyorlar. Bu insanlar tatil kredisini ne yapsınlar. Tamam, turizm sektörü de önemli, o sektörü de ülke ekonomisi için ayakta tutmak zorundayız ancak madem böyle bir kaynak var, para var bu vatandaşa 2. faz destek kredisi olarak aktarılmalı. Gerek halen kredi onayı bekleyen, gerekse de 10 bin lira kredi çekmek için başvuru yapmasına rağmen 3 bin lira kredi onayı alan kişilere öncelik verilerek mutlaka yeni bir bireysel temel ihtiyaç destek kredisi paketi hayata geçirilmelidir. Bu kredi paketinde yine ilk 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere devlet bankaları vatandaşa düşük faizli kredi desteği sağlamalıdır. İnsanlar önünü görene ve virüs krizi tamamen atlatılana kadar maddi olarak rahatlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Böylelikle normalleşme sürecine girilmesinin ardından alınan tedbirler doğrultusunda bu süreç de pek çok kişi tarafından beklenen kredi destek başvuru sonuçları mağduriyet durumlarını da ikiye katlamasından dolayı vatandaşlardan sık sık talepler gelmeye başladı. İkiye katlanan giderlerin karşılanması amacıyla başvuruları onaylanmayan vatandaşlarımız için olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılması bekleniyor. Aynı zamanda 2. Faz başvuru imkânı sunulmasıyla beraber vatandaşlarımız için müjdeli haber gelmesi bekleniyor.
ZİRAAT BANKASI KREDİSİ NASIL KULLANILIR?
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasında Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabiliryorsunuz.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamasından "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.
Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
HALKBANK KREDİ TUTARI VE ÖDEME HAKKINDA BİLGİLER
10.000 TL'ye kadar krediyi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.
Kredi ödemeleri; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabiliyor.
HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Bireysel Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi-Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi- Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Kredinin Özellikleri Nelerdir?
10.000 TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,
Aylık eşit taksitli,
Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.
Kimler Faydalanabilir?
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.
Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu
https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek