"Mutfakta yangın var. İnsanlar kiralarını ödemekte, doğalgaz ve elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyorlar. Bu insanlar tatil kredisini ne yapsınlar. Tamam, turizm sektörü de önemli, o sektörü de ülke ekonomisi için ayakta tutmak zorundayız ancak madem böyle bir kaynak var, para var bu vatandaşa 2. faz destek kredisi olarak aktarılmalı. Gerek halen kredi onayı bekleyen, gerekse de 10 bin lira kredi çekmek için başvuru yapmasına rağmen 3 bin lira kredi onayı alan kişilere öncelik verilerek mutlaka yeni bir bireysel temel ihtiyaç destek kredisi paketi hayata geçirilmelidir. Bu kredi paketinde yine ilk 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere devlet bankaları vatandaşa düşük faizli kredi desteği sağlamalıdır. İnsanlar önünü görene ve virüs krizi tamamen atlatılana kadar maddi olarak rahatlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.