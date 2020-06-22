Dünya genelinde 9 milyonun üzerinde corona virüs vakası bulunurken Çin'den korkutan bir araştırma sonucu açıklandı. 2. dalga endişesi yaşayan Çin'de yapılan araştırmaya göre Covid-19 o şartlar altına yaşamaya devam ediyor. Hava koşulları ile ilgili şimdiye kadar ortaya atılan iddiaların ardından gelen bu sonuçlar coronavirüsün nasıl yayıldığı ile ilgili kritik gerçeği de ortaya koymuş oldu. Edinilen son dakika habere göre; Çinli uzmanlar insanları korona virüse karşı gıda pazarlarındaki o ürünler için özellikle uyardı.