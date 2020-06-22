Konut kredisi yapılandırma olacak mı? Yeni faiz oranlarıyla konut kredisi yapılandırma geldi mi?

Konut kredisi yapılandırma olacak mı? Konut kredisi yapılandırma geldi mi? Halihazırda konut kredisi ödeyen vatandaşlar yeni faiz oranlarından konut kredisi ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. 3 kamu bankasından başlatılan kampanya kapsamında uygun faiz oranlarıyla sıfır ve ikinci el konut için destek paketi açıklanmıştı. Konut kredisi ödeyen binlerce kişi ise konut kredisi yapılandırma olacak mı sorusuna yanıt arıyor.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA OLACAK MI?
Konut kredisi yapılandırma için henüz Vakıfbank, Ziraat Bankası veya Halkbank'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
KREDİ YAPILANDIRMA İLE NELER YAPILABİLİR?
- Bugünün faiz oranları üzerinden borcunuz yeniden şekillenir ve daha az faiz ödersiniz.
- Taksitlerinizi azaltabilirsiniz.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMASI NASIL OLUR?
Kredi çektiğiniz dönem ile bugün arasında faiz oranı farkı varsa (Bu fark yeniden yapılandırmaya değecek oranda olmalı) kredi borcunuzun yapılandırılması için krediyi çektiğiniz bankaya başvurabilirsiniz. Bankadan yeniden yapılandırma masrafı ve erken kapama cezası bedeli ile beraber kalan borcun yeniden hesaplanması istenir. Eğer hesap edilen rakamda zarar edilmiyorsa borcu yeniden yapılandırmak tercih edilebilir. Eğer sizin kredi çektiğiniz banka dışında bir bankada faiz düşüşü olduysa yine borcunuzu başka bankaya taşıyabilirsiniz. Ancak orada da farklı giderler ortaya çıkabilir.
YENİDEN YAPILANDIRMA HESAPLAMASI
Kredi yapılandırma hesaplaması için basit bir örnek verelim.
Bir bankadan kredi faiz oranı yüzde 1,24 olan 120 ay vadeli ve 100 bin TL'lik bir konut kredisi aldığınızı düşünelim.
Kredinizin aylık taksiti 1,606.01 TL ve 12 ay ödediğinizi varsayalım kalan toplam ödemeniz 173.449,082 TL
Bankanızın sunduğu yapılandırma faiz oranı ise 120 ay vade için yüzde 0,99 olursa ve %2.00 kredi kapama cezası ödenmesi şartı olduğunu DA varsayalım, masraflar hariç aylık ödeyeceğiniz tutar 1.360,61 TL olur. Kalan toplam borcunuz yapılandırma sonrası 163,273.20 TL'ye düşer. Böylece 8.269,97 TL kar etmiş olursunuz.
* Bu hesaplamada bankanın masraf ücreti ya da varsa diğer giderler hesap edilmemiştir.
KONUT KREDİSİ FAİZİ 0,64'E İNDİ!
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?
Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisini ödemek isteyebiliyor. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu kapatılıyor, düşük faizden yeni bir kredi açılıyor. Bu işleme yeniden yapılandırma deniyor.
Kredi yeniden yapılandırma olarak da adlandırılan refinansman, kullanılmış bir kredinin kapatılarak daha düşük faiz oranları ile yeniden kredi kullanılması işlemi olarak biliniyor.
Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanılmış olan bir konut kredisini, faizlerin düşmesi ile yeniden yapılandırmak mümkün oluyor. Eğer kullandığımız krediyi yine kendi bankamızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsak refinansmanın adı, yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez "yeniden yapılandırma" oluyor.
Böylece tüketici daha düşük faiz oranı ile kullandığı kredi ile hem mevcut kredisini kapatır hem de faiz ödemelerini düşürüyor. Refinansman aynı banka ya da başka bir banka ile yapılabiliyor.
Konut kredisi yeniden yapılandırma ile;
– Dönemin düşük faizlerinden yararlanabiliyor.
– Taksitlerinizi azaltabiliyor.
– Daha az faiz ödeyebiliyor.
Tüketiciyi avantajlı hale getirme amacında olan refinansman kredisinde; avantaj için faiz indiriminden elde ettiginiz karın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olması gerekiyor.
Yapılandırmada yeni bir kredi kullanılması nedeni ile yeni masraflar doğabiliyor. Tabi tüketici kredi kullanılan banka ile anlaşma sağlayabilirse, bu masrafların büyük kısmından kurtulabiliyor.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA MASRAFLARI NE KADAR?
Konut kredinizi yeniden yapılandırmak istediğinizde banka bazı masrafları sizden talep edebilmekte. İşte, konut kredisi yeniden yapılandırma masrafları:
Erken kapatma cezası
Yüksek faizli kredi kapatılacağı için banka bu farkı isteyebiliyor. Özellikle konut kredilerinde 6 Mart 2007'den sonra (Mortgage Yasası yürürlüğe giriş tarihinden önce ) kredi kullananlar yüzde 2 oranında ceza ödemek durumunda kalabiliyor.
Kredi masrafları
Yeni bir kredi açılacağı için başlangıçta istenen masraflar tüketiciden tekrar isteniyor (dosya ücreti, sigorta ücreti ve diğer masraflar gibi) Kredi kullanılan bankadan yeniden yapılandırma yapıldığında banka, bazı masrafları istemeyebilir.