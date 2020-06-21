İŞKUR işbaşı 2020 işsiz anne harçlık alma başvuru şartları nedir? Türkiye İş Kurumu tarafından annelere günlük 80 TL harçlık ödemesi veriliyor. İŞKUR tarafından verilen destekler pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Annelere verilen günlük 80 TL harçlık sayesinde ayda 2 Bin 400 Türk Lirası destek sağlanıyor. Ayrıca işsiz annelere günlük 80 TL harçlık ödemesinden ise sadece 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınların yararlanabileceği bildirildi. Yardımlardan faydalanabilmek için annelerin Türkiye İş Kurumu tarafından eğitim verilen kayıtlı bir kursa gitmesi gerekiyor. Kursa devam edildiği süre boyunca 80 TL harçlık İŞKUR tarafından sağlanıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
PEKİ İŞKUR ANNELERE HARÇLIK BAŞVURU ŞARTLARI NELER? İŞSİZ ANNELERE GÜNLÜK 80 TL HARÇLIK NASIL ALINIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işte anne projesi kapsamında işsiz annelere günlk 80 TL ödeme yapacak ve İŞKUR kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul Ve Esaslarını şu şekilde açıkladı...
Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır.
100 Günlük Eylem Planı ile hayata geçirilmesi öngörülen eylemlerden birisi olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" eylemi kapsamında Kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılması uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan kadınlara, kursa veya programa devam ettikleri günler için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.
0-15 YAŞ ÇOCUĞU OLAN
Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur programlarına katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2400 liraya çıkıyor.
SİGORTA PRİMİ DAHİL
Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.ÜÇ AYDA 7200 LİRA
Mesleki eğitim kurslarına katılacak kadınlar ise 160 gün kurs görüyor ve kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat. Bir başka ifadeyle 'İşte Anne Projesi' ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 7200 lira maaş ödemiş oluyor.
KREŞ YARDIMI DA VAR
İşte Anne Projesine katılan kadınlara ayrıca çocukları için kreş desteği sağlanıyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği veriliyor. Destek program süresince de devam ediyor. Bunun için de çocuğun kreşe gittiğine dair belgelerin İşkur'a teslim edilmesi yeterli.
İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER
- İşkur'a kayıtlı işsiz olmak.
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.
- Emekli olmamak.
- Başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.
-Başvurudan önceki son 1 ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.
- İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.
BU ŞARTLARA DİKKAT!
Destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarına dair belgeyi İşkur'a vermeleri gerekiyor. İşkur, il müdürlüklerinde İşte Anne Birimi kuracak. Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü bulunan illerde İş Kulüpleri'ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Ardından kadınlar, İşkur tarafından en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanıyor.
İşbaşı Eğitim Programları
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.
İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ
İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanacaktır.
Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.