1000 TL ikramiye Haziran’da yatar mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Gözler bayram ikramiyesinde!

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? 1000 TL emekli bayram ikramiyesi Haziran'da yatar mı? Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi yatacak ikramiyeler için bekleyiş içerisinde. Kovid-19 salgını nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri bir ay öne çekilmişti. Aynı uygulamanın Kurban Bayramı'nda da olup olmayacağı merak ediliyor. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.
Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.