Haziran ayının artık son haftasına girdiğimiz şu günlerde mevduat faiz oranları çakılmaya devam ediyor. Yüzde 10 mevduat faiz oranı ile en yüksek faiz veren banka Burgan Bank ve Fibabanka oluyor. 32 günlük vadede her iki banka, yüzde 10 brüt faiz ile paraya en çok faiz veren bankalar oluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKA HANGİSİ?
Yüzde 10 mevduat faiz oranı ile en yüksek faiz veren banka Burgan Bank ve Fibabanka oluyor. 32 günlük vadede her iki banka, yüzde 10 brüt faiz ile paraya en çok faiz veren bankalar oluyor. Burgan Bank mevduat faizi tüm dijital mevduat müşterilerine 250 Bin TL'ye kadar sunulurken, Fibabanka hoş geldin faizi olarak yüzde 10 oranı dijital müşterilerine sunuyor.
10 BİN TL MEVDUATIN FAİZ GETİRİSİ NE OLDU?
En yüksek vadeli mevduat faiz oranı kullanıldığında, 32 günlük mevduat hesapta 10 Bin TL vadeli hesabın getirisi brüt 74,32 TL oluyor. Hesaplamada kullanılan faiz oranı ise yüzde 10 olarak uygulanıyor.
HAZİRAN 2020 GÜNCEL BANKA VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Bankaların en yüksek vadeli mevduat faizleri 32 günlük vadede yüzde 10 olarak uygulanırken, en düşük yüzde 5.95 oranda veriliyor. Yüzde 8 altına gerileyen mevduat faiz oranları banka banka aşağıda listeleniyor:
* 32 günlük Garanti BBVA vadeli mevduat faizi yüzde 7.00
* 32 günlük QNB Finansbank vadeli mevduat faizi yüzde 5.90
* 32 günlük Enpara vadeli mevduat faizi yüzde 7.50
* 32 günlük TEB vadeli mevduat faizi yüzde 8.50
* 32 günlük ING vadeli mevduat faizi yüzde 8.50
* 32 günlük Yapı Kredi vadeli mevduat faizi yüzde 8.10
* 32 günlük Denizbank vadeli mevduat faizi yüzde 7.50
* 32 günlük Şekerbank vadeli mevduat faizi yüzde 7.75
* 32 günlük Burgan Bank vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* 32 günlük HSBC vadeli mevduat faizi yüzde 8.00
* 32 günlük Fibabanka vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* 32 günlük Alternatif Bank vadeli mevduat faizi yüzde 9.50
* 32 günlük Odeabank vadeli mevduat faizi yüzde 8.50
* 32 günlük ICBC vadeli mevduat faizi yüzde 7.20
* 32 günlük Anadolubank vadeli mevduat faizi yüzde 8.10
* 32 günlük Ziraat Bankası vadeli mevduat faizi yüzde 8.00
* 32 günlük Halkbank vadeli mevduat faizi yüzde 8.00
* 32 günlük Vakıfbank vadeli mevduat faizi yüzde 8.40
* 32 günlük İş Bankası vadeli mevduat faizi yüzde 7.95
* 32 günlük Akbank vadeli mevduat faizi yüzde 7.00