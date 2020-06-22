Haziran ayının artık son haftasına girdiğimiz şu günlerde mevduat faiz oranları çakılmaya devam ediyor. Yüzde 10 mevduat faiz oranı ile en yüksek faiz veren banka Burgan Bank ve Fibabanka oluyor. 32 günlük vadede her iki banka, yüzde 10 brüt faiz ile paraya en çok faiz veren bankalar oluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de