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    • 01.07.2020 15:37
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    65 yaş maaşı alana ikramiyesi ödenecek mi?

    Yaşlılık maaşı ya da 65 yaş aylığı olarak bilinen bu maaş üç ayda bir alınmaktadır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödenmektedir. 65 yaş aylığı PTT şubelerinden verilmektedir. Emeklilere hem Ramazan hem de 'nda ödenen 1000 liralık si şu günlerde emeklilerin gündeminde.

    65 yaş maaşı alana kurban bayramı ikramiyesi ödenecek mi 2020

    1000 liralık emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor. Ayrıca 65 yaş maaşı alan vatandaşlara 1000 liralık bayram ikramiyesi ödenmeyecek. Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    27-30 Temmuz tarihleri arasında

    Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

    2 farklı formül

    Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

    Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

    Bin 225 lira TL

    Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

    Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

    – SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
    – Şehit yakınları ve gaziler
    – Ölüm aylığı alanlar
    – Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
    – Geçici köy korucuları
    – Şeref aylığı alanlar
    – Şampiyon sporcular,
    – Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
    – Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
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