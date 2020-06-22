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    • Ekonomi
    • 22.06.2020 17:30
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    • 22.06.2020 17:32
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    Son dakika: Bakanlık duyurdu! Başvuru tarihi 7 Temmuz'a uzatıldı!

    ve ’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, süt üreten ve üreten tarımsal işletmeleri, bitkisel üretim ve arıcılık konusundaki projelerin hazırlanıp, ’a kadar başvuru yapılması istenmişti. Sözü edilen ilgili projelere başvuru tarihi 7 Temmuz’a uzatıldı.

    Bakanlık duyurdu! Başvuru tarihi 7 Temmuz'a uzatıldı!

    ve 'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştı.

    Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme bünyesinde süt üreten ve üreten tarımsal işletmeleri, bitkisel üretim ve arıcılık konusundaki projelerin hazırlanıp, 'a kadar başvuru yapılması istenmişti. Sözü edilen ilgili projelere başvuru tarihi 7 Temmuz'a uzatıldı.

    Projeler ve başvuru hakkında ayrıntılı bilgi, merkez ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Destek Birimi veya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan alınabilecek.

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