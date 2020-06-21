İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de Ocak-Temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.214 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.985 liraya çıkacak. En düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.490 lira olacak, ancak nisan ayında çıkan yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liranın altında olmayacak. Peki SGK, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerinin zamlı maaşları kaç TL oldu? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TEMMUZ'DA EK ÖDEMEDE ARTIŞ BEKLENMİYOR
Emeklilere ödenen ek ödeme temmuz ayında artacak mı? Ek ödeme oranının yüzde 10'a çıkacağını duydum, doğru mu?
Emekli derneklerinin geçtiğimiz haftalarda bu yönde talebi oldu, konu öyle kamuoyuna yansıdı. Bugün için emekliler maaşının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme alıyor. Dernekler bu oranın yüzde 10'a çıkartılmasını istiyor. Ancak bu konuda hükümetin hazırladığı bir çalışma yok. Temmuz ayında ek ödemenin artması pek mümkün gözükmüyor.
EN DÜŞÜK MAAŞ 1.500 LİRA
Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.214 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.985 liraya çıkacak. En düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.490 lira olacak, ancak nisan ayında çıkan yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liranın altında olmayacak. Bu nedenle de 1.500 liranın altında emekli aylığı alan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayından itibaren 1.500 lira olarak emekli maaşlarını alacaklar. Temmuz zammından ise yararlanamayacaklar. Bu yılın başında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almıştı. Temmuz zamlı maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak.
1500 LİRA EMEKLİ AYLIĞINDAN HİSSE ORANINDA YARARLANACAKSINIZ
Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları 2020 Nisan ayından itibaren 1.500 liranın altında olmayacak deniyor. Ben malulen yüzde 17 oranında emekli aylığı alıyorum. Sadece 350 TL, SGK ödüyor. Maaşım 1.500 lira olmadı. Neden?
Bin 500 liralık emekli aylığı ödemesinden hak sahipleri hisse oranında yararlanabiliyor. Yüzde 17 oranında maaş aldığınıza göre maaşınız 2.060 lira üzerinden hesaplanıyor ve bunun yüzde 17'sine göre maaşınız yatıyor. Aynı oranda emekli aylığı almaya devam edeceksiniz.
DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTACAK
Vefat eden eşimden yüzde 50 oranında ölüm aylığı alıyorum. Kalan kısmını da kızım alıyor. Kızım bekar ve çalışmıyor. Temmuz ayındaki zamdan hem ben hem de kızım yararlanabilecek mi?
Temmuz ayında dul ve yetim aylıkları da zamlanacak. Ne kadar zam alacağınız 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamı ile netleşecek. Ancak son 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 zam alacağınız kesin. Bu çerçevede hem sizin alacağınız dul aylığı hem de kızınızın alacağı yetim aylığı artacak.
KAMPANYALAR BAŞLADI
Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler için bankalarca kampanyalar da yapılıyor.
Yaklaşık 13 milyon emeklinin 150 milyar liranın üzerindeki yıllık maaşından pay kapmak isteyen bankalar yarışı kızıştırdı.
Bankaların rekabeti emeklilerin işine yararken promosyon miktarları da artıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor
ÖDENEN RAKAMA BAKIN
Takvim'den Faruk Erdem'in yazısına göre bankalar özellikle rakamı yüksek göstermek için zor şartlar öne sürüyor. Ancak bu şartlar olmuş gibi rakamı açıklıyor. O yüzden bankaların öne sürdüğü şartları çok iyi incelemek gerekiyor. Bu şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi hesapladıktan sonra kararınızı verebilirsiniz. Bu arada bir bankadan maaşınızı alıyor ve o bankadan da kredi çekmişseniz kredi ilişkiniz bitene kadar maaşınızı başka bankaya da taşıyamıyorsunuz. Bu yüzden bankalarla yapacağınız sözleşmelerde size imzalatılan kağıtları mutlaka iyi okuyun ve inceleyin. Reklamlarda anlatılanlara değil size ödeyecekleri net miktarı ve bunun karşılığında istediklerine bakıp karar verin.
Bankadan SGK'nın belirlediği taban promosyon miktarlarını almak için hiçbir şart gerekmiyor. Tek şart üç yıl maaş alma sözü. Bunun dışındaki 'Kredi kartı, emekli getirme, fatura talimatı, kredili mevduat hesabı' gibi şartlar ekstra ödemeler için geçerli.
BANKA SEÇMEK KOLAY
Bankaların sunduğu şartları inceledikten sonra seçim işini online olarak yapabiliyorsunuz. Bunun için e-devletten SGK uygulamasına girerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan hem bankanızı hem de maaşınızı almak istediğiniz şubeyi seçmeniz mümkün.
EVDE MAAŞ İMKANI
Ayrıca emekliler isterlerse maaşlarını evden de alabiliyor. SGK ile PTT arasında emekli, dul ve yetimlerin gelir veya aylıklarının konutta ödenmesi konusunda 1/3/2014 tarihinde "Prim Tahsilatı ve Gelir/Aylık Ödemeleri Protokolü" imzalandı ve böylece emeklilerin aylıklarının konutta ödenebilmesi imkanı getirildi. Bu protokole göre; sigortalı ve hak sahiplerinin aylık başvurusu sırasında Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi'nde "6-Ödemelerin Yapılacağı Banka veya PTT Şubesi" bölümüne aylıklarını almak istediği PTT şubesinin yanı sıra "Konutta" ibaresini yazarak veya dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekir. Bu durumda, başka hiçbir şarta bağlı olmaksızın ilk gelir ve aylıklar dışındaki gelir ve aylıklar PTT aracılığıyla ilgililerin konutlarında ödeniyor.
Ayrıca, internet ortamında turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Adres ve Banka/PTT Değişikliği" menüsü de kullanılarak gelir ve aylıkların konutta ödenmesi talep edilebilir. Konutta ödeme ile ilgili herhangi bir ücret alınmıyor.
HANGİ BANKA KAÇ LİRA ÖDÜYOR?
AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.
DENİZBANK: 675,850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.
FİBABANKA: 500, 625,750 lira ödüyor.
GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Başvuruyu mobil uygulamadan ya da müşteri iletişim merkezinden yapanlara ek 200 liraya varan bonus imkanı var.
HALKBANK: 500, 625,750 lira ödüyor.
ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.
İŞ BANKASI: 750, 875,1.000 lira veriyor.
ŞEKERBANK: 500,625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.
VAKIFBANK: 500, 625,750 lira ödüyor.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira veriyor.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.