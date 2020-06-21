Bu süreçte dünyanın ilk AVM'si olarak kabul edilen ve mesleğin ticaret merkezi olan Kapalıçarşı'nın, tarihinde ilk kez 70 gün kapalı kaldığını hatırlatan Atayık, şunları kaydetti: "Kuyumcukent, Vizyon Park, Yenibosna bölgesinde üretici ve toptancılar ve semtlerdeki mağazaların yüzde 95'i kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı. Külçe altın ihracatı dışında altın takı ve mücevher ihracatı durma noktasına geldi. İç piyasada ise semtlerde küçük bir kısım perakende mağazalar açık olmasına rağmen işlemler yüzde 95 oranında düştü.

Sektörün kayıpları sadece bunlarla sınırlı değil. Pandemi sürecinde Türk kuyumculuğunun en büyük ticaret platformu olan İstanbul Mücevher Fuarı'nın son anda iptal edilmesi, fuara büyük üretimlerle hazırlanan firmaların sürece az nakit ve büyük stokla yakalanmasına neden oldu. Pandeminin devamında da firmaların düzenli olarak katılım gösterdiği Hong Kong, Las Vegas, Vicenza, Basel, Tayland fuarlarının gerçekleştirilmemesi ve iç pazarın kapalı olması nedeniyle kuyumcularda önemli bir stok birikti. İş hacmi açısından önem taşıyan Sevgililer Günü ve Anneler Günü'nün pandemi dönemine denk gelmesi nedeniyle istenen satış rakamlarının yakalanmaması sektörü olumsuz etkileyen faktör arasında sayılabilir."