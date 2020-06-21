Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu anlamda anlık gram, çeyrek altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor. Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Altına yatırım yapılır mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
97,00 puan seviyelerinde seyreden dolar endeksinde güç korunurken, altın ons fiyatında baskılanma devam ediyor. 1.720 – 1.740 dolar bandına sıkışan altın fiyatları, geçtiğimiz hafta 1.740 dolar seviyesini test etmesi ardından yeniden geriledi. Yatırım Finansman ise devam eden ikinci dalga endişeleri, Pekin'de artan tedbirler ve risk iştahında bozulmaya ek olarak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemeyi, ons altın fiyatlarında beklenen tetikleyici olarak değerlendiriyor.
DEUTSCHE BANK ALTIN TAHMİNLERİ "RALLİ" DİYOR!
Alman yatırım bankası Deutsche Bank, altında boğa piyasasının 2021 yılı sonuna kadar devam etmesini beklediğini açıklamıştı. Banka hazırladığı raporda, FED'in devam eden gevşek para politikasına atıfta bulunarak, 2020 yılsonu altın tahminini 1.800 dolar olarak aktarmıştı. Raporda 2021 yılına ait ons altın beklentilerine de değinen Deutsche Bank, 2021 yılsonu ons altında 2.000 dolar tahminini yatırımcılar ile paylaştı.
KUYUMCULAR ODASI'NDAN TAKSİT TALEBİ
Türk kuyumculuğu, ihracattaki başarı grafiğiyle dünya liderliğine oynuyor. Koronavirüs sürecinde azalan uçuşlarla birlikte ellerinde stok biriktiğini belirten İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, altın alımlarında taksit sayısının 24'e çıkarılmasını talep etti.
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 6 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk kuyumculuğunun, iç piyasa büyüklüğü ve ihracattaki başarı grafiğiyle dünya liderliğine oynayan stratejik sektörler arasında yer aldığını söyledi.
Atayık, "Her yıl olduğu gibi 2020'ye büyük hedef ve vizyonla başlangıç yapan sektörümüz, 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından başlayan ve 2,5 ay süren pandemi sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor" dedi.
Bu süreçte dünyanın ilk AVM'si olarak kabul edilen ve mesleğin ticaret merkezi olan Kapalıçarşı'nın, tarihinde ilk kez 70 gün kapalı kaldığını hatırlatan Atayık, şunları kaydetti: "Kuyumcukent, Vizyon Park, Yenibosna bölgesinde üretici ve toptancılar ve semtlerdeki mağazaların yüzde 95'i kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı. Külçe altın ihracatı dışında altın takı ve mücevher ihracatı durma noktasına geldi. İç piyasada ise semtlerde küçük bir kısım perakende mağazalar açık olmasına rağmen işlemler yüzde 95 oranında düştü.
Sektörün kayıpları sadece bunlarla sınırlı değil. Pandemi sürecinde Türk kuyumculuğunun en büyük ticaret platformu olan İstanbul Mücevher Fuarı'nın son anda iptal edilmesi, fuara büyük üretimlerle hazırlanan firmaların sürece az nakit ve büyük stokla yakalanmasına neden oldu. Pandeminin devamında da firmaların düzenli olarak katılım gösterdiği Hong Kong, Las Vegas, Vicenza, Basel, Tayland fuarlarının gerçekleştirilmemesi ve iç pazarın kapalı olması nedeniyle kuyumcularda önemli bir stok birikti. İş hacmi açısından önem taşıyan Sevgililer Günü ve Anneler Günü'nün pandemi dönemine denk gelmesi nedeniyle istenen satış rakamlarının yakalanmaması sektörü olumsuz etkileyen faktör arasında sayılabilir."
'BAYRAM HAVASI YAŞANACAKTIR'
Mustafa Atayık, 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme ve düğün sezonunun başlayacak olması nedeniyle kuyumcuların son 3 aylık kayıplarını telafi etme ve stokları eritmesi için önemli bir fırsat doğduğunu vurguladı.
Atayık, şöyle devam etti: "Öncelikle hükümet yetkililerine sektörümüze bu süreçte kısa çalışma ödeneği konusunda verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kuyumculuk adı gereği, emekçileri unutulan bir meslek... Oysa ustasıyla, çırağıyla, atölyeleriyle yoğun emek gücü ve ustalık gerektiren bir meslek dalı. Ülkemizdeki 40 bin işletmede yaklaşık 350 bin kişi istihdam ediliyor. Vitrinlerde gördüğümüz altın takı ve mücevherler, 18 ayrı noktadan işlem gördükten sonra müşterilerimize sunuluyor.
Sektör olarak koronavirüs nedeniyle biriken stoklarımızın eritilmesi kaydıyla şu anda 8 olan kredi kartına taksit miktarının, geçici bir süreyle sınırlı tutulmak amacıyla 24 taksite çıkarılmasını talep ediyoruz. Böyle bir adım atılırsa sektörümüzün tüm birimlerinde gerçek anlamda bir bayram havası yaşanacaktır. Kuyumcularımız, yeniden rahat bir nefes alacaktır. Şu anda firmalarda fazla stok oluştuğu için sayıları 6 binden fazla olan atölyelere sipariş verilemiyor ve ticaret bir anlamda kilitlenmiş durumda. 24 aya çıkarılacak taksit fırsatının iç piyasaya önemli bir canlılık getireceğini söylemek mümkün. Daha önce mobilya ve turizm sektörü için öngörülen uzun vadeli taksit imkanı, kuyumculara da tanınırsa düğün hazırlığı yapan ancak yüksek altın fiyatları nedeniyle altın takı ve mücevher almakta zorlanan vatandaşlarımız için de önemli bir kolaylık sağlayacağına inanıyoruz."
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.