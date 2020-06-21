BİM 23-26 Haziran aktüel kataloğu ürünleri hafta sonu alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Haftanın fırsatlarını değerlendirmek isteyenler yeni ürünlerin indirimlerini öğrenmek istiyor. BİM 23-26 Haziran Salı ve Cuma aktüel kataloğu ürünleri merak konusu oldu. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. BİM 23 Haziran Salı aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle yemek takımı, tekstil ve elektronik ürünler dikkatleri üzerinde topladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM 23 HAZİRAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Aknaz Gurme Klasik İnek Peyniri 500 gr 17,90 TL
Yemeli Peynir Tabağı 200 gr 14,50 TL
Bahçıvan Rende Mozzarella Peynir 150 gr 7,95 TL
Bahçıvan Dilimli Tost Peyniri 11,90 TL
Eker Supangle 150 gr 2,95 TL
Eker Profiterol 100 gr 2,95 TL
Eker Keşkül 150 gr 2,95 TL
Amasya Dana Kavurma 250 gr 18,90 TL
Amasya Dana Fermente Sucuk 270 gr 14,90 TL
Namet Piliç Füme 150 gr 5,95 TL
Namet Dana Macar Salam 300 gr 12,90 TL
Eker Taze Kaşar 600 gr 21,90 TL
Pınar Fıstıklı Hindi Salam 50 gr 2,45 TL
Torku Ruşeymli Labne 200 gr 6,95 TL
Karper Üçgen Peynir 24'lü 9,95 TL
Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 gr 19,90 TL
Pınar Labne 400 gr 10,90 TL
Pınar Taze Beyaz Peynir 350 gr 10,90 TL
Uno Dondurulmuş Baget Ekmek 10 Adet 6,25 TL
Uno Dondurulmuş Simit 4 Adet 7,95 TL
Pınar Proteinli Süt 500 ml 5,95 TL
Pınar Çikolatalı Labne 180 gr 6,95 TL
Seğmen Bingöl Çiçek Balı 640 gr 16,90 TL
Seğmen Kayısı / Kızılcık Marmelatı 370 gr 5,95 TL
Seğmen Reçel 2 Kg 18,90 TL
Altınkılıç Kefirli Meyveli Yoğurt 150 gr 3,50 TL
Altınkılıç Proteinli Kefir 250 ml 3,50 TL
Activia Probiyotik Yoğurt 480 ml 6,50 TL
Activia Probiyotik İçecek 200 ml 4,75 TL
Sana Margarin 250 gr 3,75 TL
BİM 26 HAZİRAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2499 TL.
Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL.
Ayak Masaj Aleti 119 TL.
Linksmart Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL.
Dijitsu Vantilatör 119 TL.
Polosmart 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL.
Kumtel Mini Fırın 159 TL.
Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL.
Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 449 TL.
Premium Ütü Masası 159 TL.
Alüminyum gövdeli Mira Çamaşır Kurutmalık 89,90 TL.
Çantalı Masa Sandalye Set 189 TL.
68 parçadan oluşan Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 799 TL.
Şık Tatlı Seti 69,90 TL.
Rakle Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı Takımı 59,90 TL.
Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL.
Cam Supla 8,95 TL.
Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 229 TL.
Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL.
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 119 TL.
Hisar Optima 6 Parça Granit Tencere Seti 189 TL.
Cam Işıklı Kettle 99,90 TL.
Arnica Blender Seti 159 TL.
Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 59,90 TL.
Lav Dikdörtgen Saklama Kabı 3,95 TL.
Dekoratif Sukulent Saksısı 9,95 TL.
Soley Çift Kişilik Çarşaf Yastık Takımı 44,90 TL.
Lüks Oval Güpürlü Pamuk Paspas 39,90 TL.
Plaj ve Banyo Havlusu çeşitleri 12,90 TL.
Tek Kişilik Baskılı Pike 29,90 TL.
Çift Kişilik Baskılı Pike 33,90 TL.
Lateks Taban Halı 85 TL.
İpek Çift Kişilik Yorgan 199 TL.
İpek Yastık 79,90 TL.
Soley Çift Kişilik Pike Seti 89,90 TL.
Erkek Desenli Deniz Şortu 23,90 TL.
Kız Çocuk Jile Elbise 12,90 TL.
Erkek Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 14,90 TL.
Erkek Trend Şapka 19,90 TL.
Kadın Taşlı Lüks Grup Terlik 19,90 TL.
Rookie Bigfoot Işıklı Scooter 169 TL.
Oyuncak Kamyon çeşitleri 19,90 TL.