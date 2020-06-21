BİM 23-26 Haziran aktüel kataloğu ürünleri hafta sonu alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Haftanın fırsatlarını değerlendirmek isteyenler yeni ürünlerin indirimlerini öğrenmek istiyor. BİM 23-26 Haziran Salı ve Cuma aktüel kataloğu ürünleri merak konusu oldu. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. BİM 23 Haziran Salı aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle yemek takımı, tekstil ve elektronik ürünler dikkatleri üzerinde topladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de