Cumartesi ve Pazar EFT havale işlemleri nasıl yapılır? Hafta sonu EFT ve havale...

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte bankacılık işlemlerinin internet üzerinden yapılması da çoğaldı. Evden vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde havale ve EFT işlemlerini yapmak mümkün. Özellikle corona virüs ile mücadelede daha da öne çıkan online işlemlerden dolayı Cumartesi ve Pazar EFT havalenin nasıl gerçekleştirildiği en çok merak edilenlerden biri. İşte ayrıntılar…

HAFTA SONU HAVALE VE EFT HAVALE YAPILIR MI?



EFT olarak adlandırılan elektronik para transfer işlemi 2 farklı banka arasında gerçekleşen bir transfer sürecidir. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri ile resmî tatillerde EFT işlemi yapılmamaktadır. Para gönderebilirsiniz ama gönderildiği para hesaba hafta içi düşmektedir. Aynı bankalara arasında yapılan hızlı transfer işlemine havale denilmektedir. Havale işlemlerinizi istediğiniz gün 7/ 24 saat yapabilirsiniz. Belli bir kısıtlama yoktur.



HAVALE NEDİR?



Aynı banka hesabı üzerinden aynı bankadaki farklı bir hesaba para transfer işlemine havale denir. Havale işleminde farklı bir banka kullanılmadığı için diğer transfer işlemlerine göre daha hızlı ve az masraflıdır.