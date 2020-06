Cumartesi ve Pazar EFT havale işlemleri nasıl yapılır? Hafta sonu EFT ve havale...

EFT NASIL YAPILIR?



EFT yapmak için parayı göndereceğiniz kişinin hesap numarası ve IBAN numarası gerekir. EFT işlemleri bankaların internet, mobil bankacılık ve banka şubelerinden yapılabilmektedir.

İnternet şubesi üzerinden EFT işlemi yapmak için önce kullanacağınız bankanın internet şubesine giriş yapınız. Daha sonra para transferi işlemleri bölümünden EFT seçiniz. Daha sonra göndereceğiniz kişinin adını ve soyadını yazın. Daha sonra göndereceğiniz kişinin hesap numarası ya da IBAN numarası bilgilerini girin. Son olarak göndereceğiniz tutarı girin. Açıklama kısmına not yazabilirsiniz. Bu şekilde para gönderebilirsiniz.







EFT VE HAVALE FARKI NEDİR?



Havale aynı banka üzerinde olur. EFT farklı banka üzerinde olur.

Havale EFT işlemine göre daha hızlıdır.

Havale az masraflı EFT daha masraflıdır.

Havale her gün her saat yapılabilirken, EFT banka mesai saatleri içerisinde yapılabilir.