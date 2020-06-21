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    • 21.06.2020 12:55
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    Başkan Erdoğan talimat vermişti! Her huzurevinde bir doktor görev yapacak!

    Aile, Çalışma ve  Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan 'ın talimatıyla her huzurevinde bir doktorun çalışacağını duyurdu. , "Huzurevlerinde sağlıkçıların sayısını gitgide artıracağız. Her huzurevine bir doktor istiyoruz. 'mız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Sağlık Bakanlığımız ilana çıkacak" dedi.

    Her huzurevinde bir doktor görev yapacak!

    Aile, Çalışma ve Zehra Zümrüt Selçuk, "Huzurevlerinde sağlıkçıların sayısını gitgide artıracağız. Her huzurevine bir doktor istiyoruz. 'mız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Sağlık Bakanlığımız ilana çıkacak" dedi.

    Bakan Selçuk şunları kaydetti.
    (Kovid-19 salgını) Dünyada maalesef vefatların yüzde 50'si huzurevlerinde gerçekleşti. Çok acı vakalar, acı örnekler izledik.

    Aldığımız sıkı önlemler sayesinde huzurevlerinde Kovid-19'dan vefatların 'deki tüm vefatlar içindeki oranı yüzde 4 oldu.

    "(Vefa Sosyal Destek Grupları) Bu süreçten sonra da 'Vefa' ismini koruyarak farklı bir şekilde devinimini sağlayarak bu projeye devam edeceğiz.

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