Kendilerine müşteri çekmeyi hedefleyen bankalar her sene olduğu gibi 2020 kampanyalarına 3 veya 6 ay ertelemeli kredi vermeyi de dahil etmiştir. Bankalar tarafından artık standart bir hal almış oldun ertelemeli kredi kampanyaların da tüketiciler artık ödeme takviminin ileri atması kadar faiz oranlarına da hassasiyet göstermektedir. Bazı bankalar müşterilerinin ihtiyaç kredisi kullanımlarında ödemelerini daha rahat yapabilmeleri adına erteleme kampanyaları sunuyorlar. Bu kampanyalar ile kredi kullanacak olan vatandaşlar ekonomika anlamda zorluk yaşıyorlarsa kredi ödemeleri için zaman tanınmış oluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de