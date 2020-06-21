Adeta akın ettiler! Kilosu 30 liradan satılıyor!





"HEM GELİR SAĞLIYOR, HEM DE TADI GÜZEL"

Bölgede mantar toplayıcılarından mantarı alarak toptancılara satan Okan Akcan ise, ''Normalde mevsimi değil ama bu sene yağmurların bol olmasından dolayı mantar mevsimsiz çıktı. İnsanlara faydası oluyor, tadı da güzel. Hem bir gelir sağlıyor hem de yemek için güzel bir şey. Bizler de burada vatandaşlardan mantarı alıyoruz ve toptancılarına gönderiyoruz" şeklinde konuştu.