Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da Güvenli Turizm Sertifikası Programı kapsamında 51 ülkenin büyükelçisi ve özellikle Avrupa'dan uluslararası basın temsilcilerinin katıldığı tanıtım programı kapsamında ve uluslararası turizm hareketliliğiyle ilgili genel değerlendirmede bulundu. Uluslararası hava trafiğini tekrar başlatabilmek açısından bir program dahilinde aşamalı faaliyetler gerçekleştirildiğini belirten Bakan Ersoy, "Bunlardan sonuncusu da yoğun olarak turist trafiği sağlayan ülkelerin büyükelçileriyle Türkiye'nin 1 Haziran itibarıyla hayata geçirdiği Sağlıklı Turizm Sertifikası'nın tanıtımı için Antalya daveti oldu. Bu bağlamda hem sertifikasyonun uygulamalarını yerinde deneyimleme şansına sahip oldular hem de önlemlerin gerçekten ne kadar düzenli şekilde çalıştığını görme fırsatı buldular" dedi.

Konuştuğu büyükelçilerin çoğunlukla beklentilerin çok üzerinde sertifikasyon programıyla karşılaştıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Özellikle yabancı basın mensupları da kendi ülkeleriyle de bu sertifikasyon programının detaylarının paylaşılmasını, bu tarz önlemler ve denetimlerin yapılmasını istiyor. Zaten biz bu programı özellikle uluslararası sertifikasyon firmalarını da dahil etmiştik. 50'den fazla ülkede örgütlü firmalar. Bu firmalarla bağlantıya geçerlerse programın detaylarını alabilirler" diye konuştu.

'SERVİS VE HİJYEN STANDARTLARININ AŞAMALI YÜKSELTİLMESİ GEREK'

Sertifikasyon programının pandemi gerekçesiyle başladığı ve 132 ana kuraldan oluştuğunu söyleyen Ersoy, "Pandemiden sonra da bazı kurallar çıkartılarak veya bazı yeni kurallar eklenerek bu sertifikasyon programını bakanlık olarak devam ettirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin 2023 hedefleri içerisinde öncelikle nitelikli turizm olacak ve nitelikli turist için de servis ve hijyen standartlarının her yıl aşamalı yükseltilmesi gerekiyor. Bu bağlamda sertifikasyon programı en tutarlı ve kontrollü şekilde bu hedeflerimize ulaşmamız için gerekli olan sonucu sağlıyor" dedi.

Turistlere uygulanacak sigorta sisteminin çok basit ve Avrupa'daki emsalleriyle karşılaştırılınca oldukça cazip olduğunu kaydeden Ersoy, "2 bin euro ile 7 bin euro arasında limitleri var. Çok düşük bir sigorta paketi de alabilirsiniz 13-15 euro gibi. Birazcık daha yükseltip 23 euroluk bir sigorta için 7 bin euroya kadarki haftalık konaklamalar için tedavi limit sigortası yaptırabilirsiniz. Bu sigortanın sebebi bazı ülkelerin sigortaları pandemide geçerli olmuyor. Bizde en ufak bir risk almasın, diye internet üzerinden rahatlıkla satılabilecek" diye konuştu.