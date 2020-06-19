Kredi çekmek isteyen vatandaşlara müjdeli haberi Haziran ayının ilk gününde duyuruldu. Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek kredi başvuru tarihleri merakla beklenirken vatandaşlar aynı zamanda faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilecek kredilerin vadeleri 180 ay olarak belirlendi. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KONUT KREDİSİ
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
12 AY GERİ ÖDEME OLMAYACAK!
Yapılan açıklamaya göre, çekilen konut kredileri için yapılacak geri ödemeler 12 aydan sonra başlayacak. Ödeme yapılmayan dönemlerin kredi tutarları, seçilen vadeye göre kalan aylara eşit olarak paylaştırılıp ödenecek. Örneğin 48 ay vadeli bir şekilde bir konut kredisi çekilmiş ise, 12 ay geri ödemesiz dönemden sonra çekilen kredi tutarı kalan 36 ayda eşit miktarda ödenebilecek.
0,64 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA
Aşağıdaki tablolarda farklı tutarda krediler için farklı vade seçenekleriyle beraber 0.64 faizli konut kredisi hesaplamalarını görebilirsiniz. Size uygun olmayan tutar ve vadelerini hesaplamak için sitemizin sağ tarafında bulunan "kredi hesaplama" bölümünden konut kredisi sekmesini kullanabilirsiniz. Eğer mobilden sitemize girmişseniz kredi hesaplama bölümü en alttadır.
100.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
200.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
300.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
400.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
500.000 TL KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
0.64 faizli konut kredisi veren kamu bankalarından herhangi birisinin (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) internet sitelerinden veya mobil şubelerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Yapılacak değerlendirmeye göre gerekli olan belgeleri teslim etmek için banka şubelerine çağrılacaksınız.
Ön başvuru yapmadan aşağıda liste şeklinde verdiğimiz belgeleri hazırlayarak en yakın banka şubelerine gidip kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
Üzerinde TC Kimlik numarasının bulunduğu Belge ( Kimlik veya ehliyet)
Kredi çekecek kişinin aylık gelirini kanıtlayan belgeler ( E-devlet Sgk çıktısı, Kira gelirleri veya farklı yatırımlardan elde edilen gelirlerin kanıtları vs.)
Konut Kredisi Nasıl Alınır?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Taşıt kredisi nedir?
Taşıt alıp satmak oldukça yaygın bir durum olduğundan bu kredide her şey düşünülmüştür. Çoğu bankada taşıt kredisi farklı kollara ayrılır bunların başında sıfır ve ikinci el araba kredileri vardır bunun yanı sıra bazı bankalarda ipotekli taşıt kredisi dahi bulunmaktadır. Sıfır araba kredisi normal hiç kullanılmamış bir araba alacağınız zaman bankanın size temin ettiği kredi miktarıdır. İkinci el araba için bankalar size alacağınız arabanın değerini baz alarak bir rakam belirler ve bu çıkan rakamın yüzdelik olarak seksenden fazlasını size temin etmektedir. İpotekli taşıt kredisi oldukça farklıdır. İpotekli araç kredisinde ipotek ettirdiğiniz ve alacağınız aracın maddi değeri oldukça önemlidir. Örneğin ipotek ettirdiğiniz araba son model ve oldukça güzel bir markaya ait olsun alacağınız arabada eski arabanızın bir üst modeli olsun. Bu tarz bir durumda bankanın size sağlayacağı kredi miktarı oldukça yüksek olacaktır. Banka kredi miktarını ipotekli araç üzerinden daha çok belirlemektedir. Bankanın gönderdiği ekspertizin kararınca kredi miktarı belirlenir siz hiç bir talepte bulunamazsınız.