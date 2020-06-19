22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları, düğün sezonlarının yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 381,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 381 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 382 bin liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?