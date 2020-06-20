Altın fiyatları için oldukça kritik yeni açıklama yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları... Altın alacaklar dikkat!

ALTIN FİYATLARI TAHMİN

Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee altın fiyatları ile ilgili yayımladığı raporunda , "Piyasa, ABD'de virüsün ikinci dalga yayılma endişelerine bağlı olarak artan riskten kaçınma eğiliminden destek buluyor," dedi ve "Önümüzdeki iki hafta, çeyrek dönemin sonuna yaklaşmamız dolayısıyla volatil geçebilir. 1,750 dolar, ABD Hazine tahvil faizleri daha da düşmezse, halen altının yukarı hareketini sınırlıyor görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

GOLDMAN SACHS

Aralarında Jeffrey Currie'nin de bulunduğu Goldman Sachs Group analistlerinin e-posta notunda altın fiyatları ile ilgili "Baz senaryomuz olmamakla birlikte altını 2 bin doların üzerine taşıyabilecek, enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin kuyruk riski görüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Notta, şokun kısa vadede tartışmasız bir şekilde deflasyonist olmasına rağmen, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda güçlü tüketici dengeleri ve daha fazla mali teşvik yüksek enflasyonu işaret ediyor." dedi.

Goldman altının 12 ayda 1,800 dolara tırmanacağı yönündeki baz senaryosunu korudu. Spot piyasada işlem gören altın TSİ 10:55'te yüzde 0.21 ekside 1,735.11 dolardan işlem gördü.