Kamu bankaları tarafından yapılan tarihi kredi faiz indirimi ile beraber anlaşmalı otomobil markalarının yerli araç modelleri için yüzde 0.49 ile 0.69 taşıt kredisi faiz oranı uygulanacağı duyuruldu. İkinci el araç kredisi için ise yüzde 0.82 faiz oranı açıklanırken 6 ay ertelemeli kredi kullanma imkanı sunuldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ İÇİN FAİZ ORANI YÜZDE 0.82 OLDU, 2.EL TAŞIT KREDİ PAKETİNDE 6 AY ERTELEME İMKANI SUNULDU!
Ziraat Bankası tarafından sunulan ikinci el araç kredisi paketinde kredi faiz oranı yüzde 0.82 olarak belirlendi. 2.el taşıt kredisi paketinde özel bankaların gerisinde kalan kamu bankaları bu açığı 6 ay ertelemeli kredi kullanma imkanı sunarak kapamayı tercih etti.
SIFIR ARAÇ KREDİSİ KULLANMAK İSTEYEN KİŞİLER İÇİN TAŞIT KREDİSİ ORANI YÜZDE 0.49 OLDU!
Devlet bankaları sıfır araç almak isteyen kişiler için araç kredisi faiz oranı rakamını satın alınmak istenen araç modeline göre belirleyecek. Açıklanan rakamlara göre söz konusu faiz oranı yüzde 0.49 ile 0.69 olarak belirlendi. Devlet bankalarının anlaşmalı otomobil firmaları Fiat, Ford, Honda, Hyundai ve Toyota olarak açıklandı. Bir önceki kampanyaya dahil olan Mercedes, Renault gibi otomobil markaları bu sene açıklanan paket kapsamı dışında kalmış oldu.
ZİRAAT BANKASI 0.49 / 0.69 FAİZ ORANI İLE TAŞIT KREDİSİ VERİLEN ANLAŞMALI OTOMOBİL MARKALARI
Hyundai i10 1.2020 model satış fiyatı 116 bin 551 TL
Hyundai i20 1.2 2020 model satış fiyatı 129 bin 211 TL
Hyundai Elantra 2020 modeli için satış fiyatı 148 bin 800 TL
Ford Transit modeli 2020 satış fiyatı 100 bin 200 TL
Yeni Toyota Coralla 2020 modeli satış fiyatı 152 bin 500 TL
Yeni Toyata C-HR 2020 modeli satış fiyatı 192 bin 250 TL
2020 Model Fiat Egea 1.4 Fire modeli satış fiyatı 103 Bin 900 TL
2020 Model Fiat Panda 1.2 modeli satış fiyatı 99 bin 900 TL
2020 model Fiat Fiorino 1.3 dizel satış fiyatı 145 bin 900 TL
2020 Model Honda Civic 1.6 benzinli 162 bin 200 TL