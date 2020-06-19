SIFIR ARAÇ KREDİSİ KULLANMAK İSTEYEN KİŞİLER İÇİN TAŞIT KREDİSİ ORANI YÜZDE 0.49 OLDU!

Devlet bankaları sıfır araç almak isteyen kişiler için araç kredisi faiz oranı rakamını satın alınmak istenen araç modeline göre belirleyecek. Açıklanan rakamlara göre söz konusu faiz oranı yüzde 0.49 ile 0.69 olarak belirlendi. Devlet bankalarının anlaşmalı otomobil firmaları Fiat, Ford, Honda, Hyundai ve Toyota olarak açıklandı. Bir önceki kampanyaya dahil olan Mercedes, Renault gibi otomobil markaları bu sene açıklanan paket kapsamı dışında kalmış oldu.