Gram altın ne kadar? 19 Haziran çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası piyasalardaki belirsizlik nedeniyle altın fiyatlarında yükseliş yaşanmış ve aylarca altın fiyatlarında dalgalanma görülmüştü. 19 Haziran haftanın son işlem gününe de altın yükselişle başladı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.731,1 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altında da yükseliş sürerken analistler 377-383 TL bandına dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (19 HAZİRAN CUMA)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 381,7 liradan işlem görüyor.

Dün, döviz kurundaki yükselişle rağmen sınırlı gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 379,9 liradan tamamladı.