Gram altın ne kadar? 19 Haziran çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası piyasalardaki belirsizlik nedeniyle altın fiyatlarında yükseliş yaşanmış ve aylarca altın fiyatlarında dalgalanma görülmüştü. 19 Haziran haftanın son işlem gününe de altın yükselişle başladı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.731,1 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altında da yükseliş sürerken analistler 377-383 TL bandına dikkat çekiyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (19 HAZİRAN CUMA)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 381,7 liradan işlem görüyor.
Dün, döviz kurundaki yükselişle rağmen sınırlı gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 379,9 liradan tamamladı.
Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 381,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2.562 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.731,1 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın gelebileceğine endişeler ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici adımlarının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.
İngiltere Merkez Bankası'nın dün varlık alım programını 645 milyar sterlinden 725 milyar sterline yükselttiğini hatırlatan analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715-1.740 dolar aralığının, gram altında ise 377-383 lira bandının izleneceğini kaydetti.
ALTIN GÜN İÇİ KAZANÇLARINI GERİ VERDİ
Güvenli liman arayışlarından güç kazanan altın, 1,740 dolara yakın düzeylere çıktıktan sonra gelen satışlarla geri dönerken, üretim kısıntılarına karşın, ortaya çıkan talep endişeleriyle tırmanışı duran petrol yatay hareket ediyor.
Ikon Menkul'ün hazırladığı, "Ons altın gün içi kazançlarını geri veriyor" başlıklı yorumda, "Gün içinde 1,737 bölgesine kadar yükseliş kaydeden ons altın, sonrasında gelen satışlarla yeniden 1,730 bandı altına geriledi. Gerilemenin sürmesi halinde değerli madende 1,712 ve 1,693 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Diğer yandan yeniden yükseliş eğiliminin ön plana çıkması halinde 1,735 ve yatay kanalın üst bandı olan 1,748 seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir" denildi.
"Ons altın destek bölgesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor" diyen Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, artan jeopolitik risklerden çoğu zaman destek bulan altının ons fiyatının gerek Çin-Hindistan gerekse Güney Kore-Kuzey Kore gerilimine önemli bir tepki göstermemesi zayıflık sinyalleri vermişti:
"Bu görünüme paralel olarak fiyatların zaman zaman 1,720 dolar desteğinin de altına sarktığını görüyoruz. Bu seviyenin altını riskli bölge olarak görürken aşağıda 1,708 ve 1,700 dolar seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir. Genel hatlarıyla altının son dönemdeki momentumunu kaybetmiş olması negatif sinyaller verirken yeniden 1,730 doların aşılıp aşılamayacağını izleyeceğiz."
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.57 artışla 40.82 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.44 artışla 38.39 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.65 düşüşle 17.39 dolar,
- altın, yüzde 0.33 düşüşle 1,721.18 dolar,
- bakır, yüzde 0.96 artışla 5,797.00 dolar,
- platin, yüzde 1.58 düşüşle 808.57 dolar,
- paladyum yüzde 0.46 düşüşle 1,922.58 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2,489 liradan işlem görüyor.