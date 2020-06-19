Büyük müjde! 13 bankadan faiz indirimi duyurusu (garanti-teb-ıng-yapı kredi-iş bankası-akbank-qnb-ziraat-halk-vakıf)

Konut Kredisi Nasıl Alınır?

Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.

Taşıt kredisi nedir?

Taşıt alıp satmak oldukça yaygın bir durum olduğundan bu kredide her şey düşünülmüştür. Çoğu bankada taşıt kredisi farklı kollara ayrılır bunların başında sıfır ve ikinci el araba kredileri vardır bunun yanı sıra bazı bankalarda ipotekli taşıt kredisi dahi bulunmaktadır. Sıfır araba kredisi normal hiç kullanılmamış bir araba alacağınız zaman bankanın size temin ettiği kredi miktarıdır. İkinci el araba için bankalar size alacağınız arabanın değerini baz alarak bir rakam belirler ve bu çıkan rakamın yüzdelik olarak seksenden fazlasını size temin etmektedir. İpotekli taşıt kredisi oldukça farklıdır. İpotekli araç kredisinde ipotek ettirdiğiniz ve alacağınız aracın maddi değeri oldukça önemlidir. Örneğin ipotek ettirdiğiniz araba son model ve oldukça güzel bir markaya ait olsun alacağınız arabada eski arabanızın bir üst modeli olsun. Bu tarz bir durumda bankanın size sağlayacağı kredi miktarı oldukça yüksek olacaktır. Banka kredi miktarını ipotekli araç üzerinden daha çok belirlemektedir. Bankanın gönderdiği ekspertizin kararınca kredi miktarı belirlenir siz hiç bir talepte bulunamazsınız.

Bireysel İhtiyaç Kredisi Nedir?



Hayatımızda hepimizin anlık parasal sıkıntıları, istekleri, hayalleri olabilir. Bunların giderilmesi için bankalar tarafından sunulan bireysel ihtiyaç kredileri günümüzde; eş, dost, komşu yerine tercih edilen bir yöntemdir. Bu durumda bireysel kredi, banka ve finansal kuruluşların bireysel müşterilerine her türlü ihtiyaçları karşısında sunduğu finansal destektir. Bu kredileri kullanmak eskisi kadar zor değildir. Bankanın belli şartlarını gerçekleştirdiğiniz sürece, birçok kanal üzerinden bu başvurunuzu yapabilirsiniz. İster şubeye giderek isterseniz de telefon ve internet bankacılığı gibi yeni dönem teknolojik gelişmelerle kolayca gerçekleştirebilirsiniz.