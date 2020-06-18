Bankaların uygulamış olduğu düşük faizli krediler ile birlikte ev satışlarında patlama yaşandı. Bu anlamda 2020 yılı tapu masrafı hesaplama nasıl yapılır? Sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tapu harcı, beyan edilen satış bedeline göre yapıldığı için tapu işlemi sırasında düşük bir bedel beyan ederseniz daha düşük tapu harcı ödersiniz. Geçmiş yıllarda daha az tapu harcı ödemek isteyen çok sayıda alıcı ve satıcı ev satış değerlerini düşük göstererek işlem yaptı. Üstelik bu durum satıcı için görünen karı azaltarak oluşması muhtemel gelir vergisini aşağı çekmeye yaradı. Halbuki bu konu Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yakın takip edildiği için hem alıcıya hem de satıcıya geriye dönük cezalar kesilebilir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de