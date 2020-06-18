Salgın dönemindeki ekonomik paketler can suyu oldu! Ekonomide normale dönüş hızlandı!

Hükümetin koronavirüs sürecinde aldığı önlemler ve kamu bankalarının açıkladığı destek paketleri, ekonomideki toparlanmayı hızlandırdı. Tüm verilere yansımaya başlayan toparlanma, sahadan gelen haberlerle de destekleniyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte çarkların dönüşü hızlanırken, kamu bankalarının başlattığı destek paketleri de etkisini gösterdi.

Mobilyadan konut satışına, havaalanlarındaki hareketlilikten şirket kuruluşlarındaki artışa kadar ekonomideki normalleşme dipten dönüşün hızlandığını ve bu yılın büyüme ile kapatabileceğinin sinyalini güçlendirdi. İşte normalleşmeyi gözler önüne seren gelişmeler:

Kamu bankalarının sosyal hayatı desteklemek amacıyla 1 Haziran'da başlattığı konuttan taşıta, mobilyadan tatile 4 yeni paket kampanyası, özellikle çeyiz, yeni ev alışverişlerindeki satış ve müşteri trafiğini tavan yaptırdı. Mobilya çarşılarında son 10 yılın en yoğun hafta sonu yaşanırken ciroları yüzde 30-50 arası artan mağazalar haziranda ziyaretçi rekoru kırmayı öngörüyor. Mobilya Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan, destek paketleri sayesinde iç pazardaki 50 milyar TL'ye ulaşan satış hacminin geçen ayla kıyaslandığında yüzde 40-50 artacağını söyledi. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı ise, "İstikrar Kalkanı Paketi'nin etkisiyle son 10 günde yoğun bir müşteri trafiği yaşanıyor" dedi.

ZİYARETÇİ REKORU KIRACAĞIZ

İstanbul'daki mobilya sitesi Modoko'nun Başkanı Koray Çalışkan ise, "Destek paketlerinin getirdiği kredi ve faiz avantajına karşılık yüzde 50'ye varan indirim yaptık. Bu ay ziyaretçi rekorunu kıracağız. Destek paketleri ortalama 30-40 bin harcama yapan çiftler için can suyu oldu" diye konuştu. Geçen hafta sonu, son 10 yılın en yoğun hafta sonunu yaşadıklarını vurgulayan Çalışkan, "İlk 10 günde satışlarda yüzde 30 artış oldu" dedi. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, bir önceki aya göre satışlarda yüzde 30 artış olduğunu belirtti.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü aynı zamanda Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer ise, pandeminin etkili olduğu nisan ve mayısta satış adetlerinde geçen yıla göre gerileme yaşandığını ancak haziran başından itibaren toparlanma gözlemlediklerini söyledi.

Brandzone verilerine göre markalar da satışları artırmak için kampanyalara yüklendi. 1-15 Haziran'da beyaz eşyada 1.509, TV'de 1.286, mutfak gereçlerinde ise 594 kampanya düzenlendi. (Sabah)