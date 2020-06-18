Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişinin gözü Kurban Bayramı ikramiyesinde. Ödeme en geç 27-30 Temmuz'da beklenirken, ikramiyeyi 1.118 ya da 1.225 lira yapacak zam talepleri de var. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu bağlamda veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Peki, İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de