ÖSYM, Sağlık Bakanlığınca İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması için aday tercih işlemlerini başlattı. ÖSYM'nin internet sitesinden, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 22 Haziran'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri, KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alınacağını bildirmişti.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti.

Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktaran Koca, tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde yapabileceğini kaydetti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru şartları henüz açıklanmadı. Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.

"YENİ ATAMALAR SALGINLA MÜCADELEMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, şunları kaydetti:

"İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerini takip ediniz.

Ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alıyoruz.

İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz.

Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" denildi.