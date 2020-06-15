Engellilere 65 bin TL iş desteği! İŞKUR engelli hibe desteği nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR engelli hibe desteği nasıl alınır? Engelli desteği başvuru şartları nelerdir? İş kurmak isteyen anca bunun için gerekli kaynağı olmayan engelli vatandaşlar 65 bin TL'ye kadar İŞKUR desteği alabilecek. Böylelikle engelli vatandaşların kendi işi olabilecek. Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 17 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurabilecek.

ENGELLİ HİBE DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini, bu kapsamda 2 bin 291 engellinin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladıklarını belirtti.

50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının 65 bin TL'ye yükseltildiğini ifade eden Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak 'iş'e engel yok' diyerek yola çıktık. Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz. Bu desteğin amacı, engellilerimizin kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak. Verdiğimiz hibelerle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 17 Temmuz 2020 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Önemli Notlar

Proje başvurusu yapacakların aşağıdaki maddelerin içeriğinde yer alan açıklamaları dikkate alarak ilgili bölümü eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

Projeler değerlendirilirken her bir bölüm için puan verileceğinden istenilen hususların açık, net ve doğru şekilde ifade edilmesi önemlidir. Komisyon tarafından bütçe imkânları ve öncelikler itibari ile belirlenecek asgari puanı alan projeler kabul edilecek, diğerleri red edilecektir.

Başvuru formlarının doldurulmasında genel ve basmakalıp cümleler, yorum ve benzeri diğer standart bilgi ve ifadeler kullanılmayacaktır.

Puanlama yapılmadan doğrudan red edilecek projeler:

Kurum tarafından yaptırım uygulanan başvuru sahiplerince sunulan projeler,

İstenilen bilgi ve belgelerin eksik ya da gerçeğe aykırı olduğu projeler

Bu format dışında hazırlanacak projeler,

Güncel başvuru formu kullanılmayan projeler,

Proje sahibinin kendi ifadelerini taşımayan başkası tarafından hazırlanmış projeler,

Aynı il veya başka ilden yapılan başvurularda proje metinlerinin kısmen veya tamamen aynı veya benzer olması durumunda (kopya proje) bu kapsamdaki bütün projeler,

Üzerine kayıtlı işletmesi olan kişilerin sunduğu projeler.

Engelli raporunda çalışması sakıncalı işler/çalışamaz ibaresi bulunan projeler,

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ