"KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR BEYANNAME VERMEYECEK"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, yaptığı açıklamada, 65 yaş üzeri olup sokağa çıkmasına izin verilen ticari, zirai veya mesleki kazançları yönünden gelir vergisi mükelleflerinin salı gününe kadar beyannamelerini vermek zorunda olduğunu hatırlattı. Öz, "Ücretli işlerine dönen 65 yaş üstü mükellefler de kira geliri varsa onun beyannamesini verecek. Ancak yaşı ne olursa olsun kronik rahatsızlığı olan mükellefler için ise sokağa çıkma yasağı sona ermedi. O mükellefler hala mücbir sebep kapsamında olduğu için beyanname vermeleri gerekmiyor." dedi.