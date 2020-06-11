Çalışanlara 1.170 TL destek devam edecek mi? Ücretsiz izin maaşı nasıl alınır? Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak?

KAYIT DIŞI İSTİHDAM

Kovid-19 döneminde, kayıt dışı çalışanların daha da kırılgan hale geldiği endişesi var. Kayıt dışı istihdamla mücadele ülkemizde kararlılıkla yürütülüyor. 'İstihdam Kalkanı Paketi' ile kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması koşuluyla özel teşviklerin getirilmesi gündemde. 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında sigortalı ya da kayıt dışı olarak çalışırken işten çıkarılmış olanlar ile halen kayıt dışı çalışanların fiilen kayıt altına alınması durumunda ücret desteği verilecek.

ÜCRETSİZ İZİNDE NAKTİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Kovid-19 sürecinde işgücü piyasası açısından önemli düzenlemelerden biri de ücretsiz izindeki işçilere sağlanan nakdi ücret desteği. Düzenleme kapsamında ücretsiz izne gönderilip kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler veya bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak şartıyla, 15 Mart ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında iş sözleşmesi işsizlik ödeneğine hak kazandıracak nedenlerden biri ile sona eren ve fakat diğer şartları sağlamadığı için işsizlik ödeneği alamayan işçiler günlük 39 lira 24 kuruş nakdi ücret desteği alıyorlar. İşte, 'İstihdam Kalkanı Paketi'nde yer alan düzenlemelerden biri de bu desteğin uzatılması. Buna göre, işten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 39 lira 24 kuruş, aylık 1177 lira ödeme yapılmaya devam edecek.