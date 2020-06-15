İŞKUR tarafından verilen 3 farklı maaş destekleri bulunuyor. Her çeşit için farklı ücret ödemeleri yapılıyor. Üst limit olarak 2354 TL destek verilecektir. İşsiz kalan vatandalar nasıl ne hangi şartlarda ödeme alabilecek. Herhangi bir iş yerinde, bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalı çalışanlar, sandıklara bağlı sigortalılar, çalışma vizesiyle çalışan yabancılar işsizlik sigortasından yararlanabilir. Tüm bunların yani sıra işsizlik maaşı alabilmek için aranan bazı şartlar mevcuttur. Bunların başında iş akdinin işveren tarafından tek taraflı olarak fesih edilmesi yani işten çıkarılması durumu gelmektedir.