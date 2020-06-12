

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, haziran ayına ait güncel uçuş planı paylaşıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından haziran ayında THY'nin yeniden gökyüzü ile buluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 20 Haziran 2020'ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın."