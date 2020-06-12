Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi! Taklit tağşiş ürün satan firmalar hangileri?

Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi yayınlandı! Taklit tağşiş ürün satan firmalar hangileri sorusuna vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, gıdada hileli ürün satan firmalar tespit ediliyor. Bu firmalar ifşa edilirken vatandaşların da taklit ürünlerden uzak durması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik belirledi. Firmalar internet sitesinde ilan edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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