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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 11:16
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    • 12.06.2020 11:16
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    Tarım Bakanlığı ! hangileri?

    Tarım Bakanlığı yayınlandı. 12 Haziran tarihli yayımlanan listenin ardından araştırılmaya başlandı. Yapılan denetimler sonucunda, hileli ürünler satarak halk sağlığına zarar veren firmalar tek tek tespit ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik belirledi. Firmalar internet sitesinde ilan edildi. İşte, !

    Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi! Taklit tağşiş ürün satan firmalar hangileri?

    Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi yayınlandı! Taklit tağşiş ürün satan firmalar hangileri sorusuna vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, gıdada hileli ürün satan firmalar tespit ediliyor. Bu firmalar ifşa edilirken vatandaşların da taklit ürünlerden uzak durması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik belirledi. Firmalar internet sitesinde ilan edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

    AT ETİ SATAN FİRMALAR!

    Tantunimm - Enver ACAR/ Kirazlı Mah., Mahmutbey Cad., No:130/A, Bağcılar/İSTANBUL - Pişmiş Et Tantuni

    Tantunimm - Enver ACAR/ Kirazlı Mah., Mahmutbey Cad., No:130/A, Bağcılar/İSTANBUL - Dana Köfte

    Kervan Saray Sofrası Mehmet YAVUZ/ Sultan Selim Mah., Sultan Selim Cad., No: 64/B, Kağıthane/ İSTANBUL – Çiğ Tavuk Döner

    KANATLI ETİ TESPİTİ

    Karakoçlar Et ve Et Ürünleri Gıda İml. İth. İhr. Ltd. Şti./ Tortum Yolu Üzeri, Edip Somunoğlu Mah.,No:259, Yakutiye/ ERZURUM

    Çapan Grup Et Gıda Mad. İnş. ve Turz. Tic. Ltd. Şti./ İsmet Paşa Mah., 74 Sok., No:5A/2, Sultangazi/İSTANBUL

    Hatipoğlu Gıda Kimya San.ve Tic.Ltd.Şti./ Fetih Mah., Şeyh Ulema Yahşi Cad., No: 194, Karatay/KONYA

    İtimat Et-Ünal ARSLAN/Tepeüstü Mah., Doğanevler Cad., No:28/A, Ümraniye/İSTANBUL

    Dağlayan Börek ve Pide Salonu - İbrahim DAĞLAYAN/ Seyrantepe Mah., İbrahim Karaoğlanoğlu Cad., No:119, Kağıthane/İSTANBUL

    Tarihi Marmara Pide - Orhan DEMİRAL/ Aziz Mahmut Hüdayi Mah., Gülfem Sok., No:8/A,Üsküdar/İSTANBUL

    Saklı Et ve Sakatat-Abdulhamit SAKLI/Seyhan Mah., 151. Sk., No:10, Yüreğir/ADANA

    Kuytu Kebap-Abdulkadir ÇAKIR/Karayvatlar Mah., Cumhuriyet Cad., No:15/A, Bucak/BURDUR

    Şehzade Restaurant-Aysun GÜNAY/Oğuzhan Mah., Cumhuriyet Cad., No

    Onur Pide-Tayyip ÜNAY/Çavuşlar Mah., Tepecik Caddesi, No:1, Bucak/BURDUR

    Halk Döner Kebap SalonuHüseyin GÜNDÜZ/Oğuzhan Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Cad., No:26/Z/1, Bucak/BURDUR

    Mutena Gıda Tarım Hay. İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti./ Çiftlik Mah., Gıda Organize San. Bölgesi, No:3, Tekkeköy/SAMSUN

    Diltat Gıda İnş. San. Tic.Ltd. Şti./ Yeşilkent Mah., Hacı Bayram Veli Cad., No:36/B, Esenyurt/İSTANBUL

    Altınkaya Et ve Et Mamulleri San. ve Tic. A.Ş/Ramazanoğlu Mah., Sanayi Cad., No:16, Pendik/İSTANBUL

    Bircan Sucukları Temizlik Mad. Gıda ve Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti./Semercioğlu mah. No:1/A Çukurören Köyü/ZONGULDAK

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    Haberler Ekonomi Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi! Taklit tağşiş ürün satan firmalar hangileri?
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