Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi! Taklit tağşiş ürün satan firmalar hangileri?

KANATLI ETİ TESPİTİ

Karakoçlar Et ve Et Ürünleri Gıda İml. İth. İhr. Ltd. Şti./ Tortum Yolu Üzeri, Edip Somunoğlu Mah.,No:259, Yakutiye/ ERZURUM

Çapan Grup Et Gıda Mad. İnş. ve Turz. Tic. Ltd. Şti./ İsmet Paşa Mah., 74 Sok., No:5A/2, Sultangazi/İSTANBUL

Hatipoğlu Gıda Kimya San.ve Tic.Ltd.Şti./ Fetih Mah., Şeyh Ulema Yahşi Cad., No: 194, Karatay/KONYA

İtimat Et-Ünal ARSLAN/Tepeüstü Mah., Doğanevler Cad., No:28/A, Ümraniye/İSTANBUL

Dağlayan Börek ve Pide Salonu - İbrahim DAĞLAYAN/ Seyrantepe Mah., İbrahim Karaoğlanoğlu Cad., No:119, Kağıthane/İSTANBUL

Tarihi Marmara Pide - Orhan DEMİRAL/ Aziz Mahmut Hüdayi Mah., Gülfem Sok., No:8/A,Üsküdar/İSTANBUL

Saklı Et ve Sakatat-Abdulhamit SAKLI/Seyhan Mah., 151. Sk., No:10, Yüreğir/ADANA

Kuytu Kebap-Abdulkadir ÇAKIR/Karayvatlar Mah., Cumhuriyet Cad., No:15/A, Bucak/BURDUR