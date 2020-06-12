Son dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Yurt dışı uçuşlarında planlama belli oldu





"3 BİN 944 KİLOMETRE YENİ DEMİRYOLU YAPIM FAALİYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Tüm yenilenme çalışmalarının yanı sıra 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan toplam demiryolu ağının bugün 12 bin 803 kilometreye ulaştığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları olmak üzere bin 213 kilometre Yüksek Hızlı Tren ağı inşa edilmiştir. Çok kısa bir süre sonra bu ağa bugün hep birlikte incelediğimiz Ankara-Sivas YHT hattı da eklenecek. Bu projemiz haricinde Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illerimizi de kapsayan başta Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere; Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Projesi, Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana Hızlı Tren Projesi, Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi, Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu Projesi ve Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Demiryolu Projesi gibi nice güzergahta yapım çalışmalarımız sürmektedir. Kısaca özetleyecek olursak, bugün bin 889 kilometre yüksek hızlı tren, bin 626 kilometre hızlı tren ve 429 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 3 bin 944 kilometre yeni demiryolu yapım faaliyetimiz devam ediyor."



1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Asya ve Avrupa arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya düşürmesi hedeflenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sadece bir köprü olmanın ötesinde, aziz Çanakkale şehitlerinin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide olacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Ecdadımız düşmana karşı 'Çanakkale Geçilmez' demiştir. İlelebet de böyle olacaktır. Fakat dostluk için, kardeşlik için, üretim için, turizm için, katma değer için boğazı köprü ile sadece 6 dakikada geçilir hale getiriyoruz." dedi.



"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 2023 YILINDA TAMAMLANACAK"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi'ni de kapsadığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023'de köprünün yapımını tamamlayacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açtığımızda, 2023 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacak ve dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak. 16 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da video konferans ile katılım gösterdiği bir tören ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kulelerinin son bloğunu yerleştirmiştik. Yani 318 metre yüksekliğe ulaştık ve her iki kulede kaynak çalışmalarıyla birlikte, her iki kulenin üst portallerinde yer alan ve üç parçadan oluşan üst bağ kirişinin iki parçasının montajını tamamladık." ifadelerini kullandı.



"(KINALI-TEKİRDAĞ-ÇANAKKALE-SAVAŞTEPE OTOYOLU) BU OTOYOLUMUZU, 18 MART 2022'DE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Otoyol çalışmaları kapsamında da proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 83.4 kilometrelik kesimde, toprak işleri ve sanat yapılarının devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bugüne kadar 24 adet alt geçit, 3 adet üst geçit ve 169 adet menfez tamamlandı. 7 adet alt geçit, 31 adet üst geçit, 9 adet köprü, 22 adet kutu menfez, 10 adet kavşak, 4 adet Otoyol Hizmet Tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 2 adet betonarme viyadükte ise yapım çalışmaları sürmektedir. İnşallah bu otoyolumuzu, 18 Mart 2022'de tamamlamayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.