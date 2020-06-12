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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 10:57
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    • 12.06.2020 10:57
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    nde koronavirüs etkisi! Düşüş yaşandı

    Yeni tip koronavirüs salgınının etkisi sanayi üretim endeksi rakamlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (), tarafından açıklanan 2020 Nisan ayı sanayi üretim rakamlarına göre yıllık %31,4 azaldı.

    Sanayi üretiminde koronavirüs etkisi

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,5, imalat sanayi sektörü endeksi %33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %14,9 azaldı.



    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %30,4 AZALDI
    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %13,0, imalat sanayi sektörü endeksi %32,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %12,4 azaldı.


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