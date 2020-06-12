



"Geçen üç ayda sağlık sektörüne yapılan yatırımlar ve tedavi konusunda (ilaç,

algoritma) sağlanan ilerleme sayesinde muhtemelen can kaybı çok daha az olacak.

"Dolayısıyla ikinci dalganın gelmesi durumunda toplumun tamamını eve kapatıp ekonomiyi durdurmak yerine yaşlı ve hasta nüfusu koruyan İsveç benzeri (daha gelişmiş bir versiyonu) bir modele dönülmesi ihtimali daha yüksek.

"ABD Hazine Bakanı Mnuchin de vaka sayısının artması durumunda ABD ekonomisinin kapatılmayacağını net bir şekilde söyledi. Florida, Texas, Kaliforniya gibi eyaletlerde vaka sayısında görülen artış ülke genelinde değil bölgesel bazlı önlemler alınabileceğine işaret ediyor.